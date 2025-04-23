Стало известно, когда возобновят полеты из еще одного украинского аэропорта

"Телеграф" получил ответ на интересующий многих вопрос

На фоне информации о возможном открытии аэропортов в Украине через 4-6 недель после отмены военного положения, "Телеграф" решил узнать, обсуждает ли этот вопрос КП "Аэропорт Черкассы Черкасского областного совета" и подтверждает ли такую возможность.

Соответствующий запрос в Департамент регионального развития Черкасской областной государственной администрации направил главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов. Вопросы от нашего издания касались, в том числе и того, как аэропорт будет обеспечивать безопасность полетов в условиях возможных угроз и что нужно для возобновления полетов из Черкасс.

"С 24 февраля 2022 года, в связи с военным вторжением рф, согласно с требованиями Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины органами ОЦВД и Госавиаслужбой Украины приняты меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства Предоставление аэронавигационных услуг в воздушном пространстве Украины приостановлено", — говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в Департаменте подчеркнули, что вопрос возобновления полетов КП "Аэропорт Черкассы Черкасского областного совета" будет рассмотрен после окончания военного положения.

"Учитывая вышесказанное, сообщаем, что Департамент регионального развития Черкасской областной государственной администрации не владеет информацией по другим вопросам, затронутым в Вашем запросе", — отмечается в ответе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из самых безопасных авиакомпаний мира возвращается в Украину. В числе приоритетных направлений рассматриваются аэропорты Киева, Львова и Винницы.