Так паску ви ще не пекли: що робити, якщо забули купити форми для випічки (відео)

Форми для випікання можна зробити своїми руками

Багато віруючих українців зараз активно готуються до Великодня. Господарі намагаються закупити все, що потрібно для великого церковного свята. Однак буває таке, що найголовніше в результаті і забувається

"Телеграф" розповідає про те, що робити, якщо під час приготування пасок зрозуміли, що забули купити форми для випічки. Це не проблема із простим лайфхаком.

Щоб зробити форми самостійно, знадобляться невеликі банки, каструлі чи будь-який інший предмет, який стане основою форми. Його потрібно поставити вгору дном і накрити зверху тришаровим квадратом із фольги таким чином, щоб матова сторона була всередині.

Далі потрібно обернути банку по периметру фольгою і притиснути фольгу, а краї, що стирчать, загинаємо, щоб вона стала акуратнішою.

Внутрішню частину нашої форми необхідно застелити пергаментним папером. Це потрібно, щоб тісто не прилипало. До речі, не забудьте перед випіканням змастити його олією.

Готово! Такі форми не тільки дешеві, а й практичні. Наприклад, їх плюсом є те, що після випікання їх можна легко видалити з паски.

До речі, у мережі є чимало відеоінструкцій для саморобних форм. З ними легше розібратися, що до чого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим пофарбувати яйця на Великдень, щоб це було екологічно та доступно.