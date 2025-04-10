В СССР дети часто ходили "в парикмахерскую на завивку": что кроется за этими словами

Когда лужа становится парикмахерской

Во времена СССР, когда не было смартфонов и компьютерных игр, дети почти все свободное время проводили на улице. Они придумывали множество интересных игр из подручных материалов, подаренных природой. Одной из таких забав была игра "в парикмахерскую" с одуванчиками.

После весенних дождей, когда появлялись первые одуванчики, дети собирали эти цветы для необычного применения. Брали длинный стебель одуванчика, аккуратно разделяли его вдоль на тонкие полоски, но не до конца, оставляя основание целым. Затем эти "разделенные" стебли погружали в лужу – импровизированную "парикмахерскую".

Под действием воды тонкие полоски стебля начинали закручиваться, создавая эффект "завивки". Дети называли это "ходить в парикмахерскую" и устраивали целые ролевые игры, где одни были "клиентами", а другие — "парикмахерами", которые делали "прически" из одуванчиков.

Впрочем, эта игра не исчезла с распадом Советского Союза. Дети 90-х годов также продолжали "ходить в парикмахерскую" с одуванчиками. Даже когда появились первые компьютерные игры и другие развлечения, многие все равно выходили во двор после дождя, чтобы сделать "завивку" одуванчиков.

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