После индексации богатых пенсионеров стало больше

Минимальная пенсия чуть больше 2300 грн, но такую выплату получают не так много людей

После мартовской индексации в Украине увеличилось количество пенсионеров, получающих пенсию более 10 тысяч гривен. Если в начале года таких было меньше, то в марте их доля выросла на 2,3% — до 14,5%.

"Телеграф" сравнил данные ПФУ за январь и апрель 2025 года. Результаты утешительные — количество пенсионеров, получавших менее 3000 грн, стало почти в семь раз меньше.

Если в январе больше всего было тех, кто получал менее 3 тысяч гривен (25,9%), то сейчас доминирует группа получателей 3-4 тысяч гривен (32,33%). Число пенсионеров с пенсией до 3 тысяч сократилось до 3,86%.

Распределение получателей пенсии по сумме выплат

Вторая большая группа получателей имеет пенсии от 5001 до 10000 гривен, это 25,48% в январе и 28,92% в апреле. Что касается больших пенсий, то сейчас более 10 тысяч получают почти 1,5 млн человек из 10,3 млн пенсионеров в целом.

Средняя пенсия в Украине выросла с 5789 грн в январе до 6341 грн в апреле. Не во всех областях выплаты достигают даже среднего уровня. Больше получают пенсионеры Киева, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Киевской, Харьковской областей — больше средней по стране.

Размер пенсии по регионам на апрель 2025 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть пенсионеров может получить доплату от ООН или претендовать на трехмесячную помощь от этой организации. Для каждого вида помощи есть четкие требования.