После индексации богатых пенсионеров стало больше
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Минимальная пенсия чуть больше 2300 грн, но такую выплату получают не так много людей
После мартовской индексации в Украине увеличилось количество пенсионеров, получающих пенсию более 10 тысяч гривен. Если в начале года таких было меньше, то в марте их доля выросла на 2,3% — до 14,5%.
"Телеграф" сравнил данные ПФУ за январь и апрель 2025 года. Результаты утешительные — количество пенсионеров, получавших менее 3000 грн, стало почти в семь раз меньше.
Если в январе больше всего было тех, кто получал менее 3 тысяч гривен (25,9%), то сейчас доминирует группа получателей 3-4 тысяч гривен (32,33%). Число пенсионеров с пенсией до 3 тысяч сократилось до 3,86%.
Вторая большая группа получателей имеет пенсии от 5001 до 10000 гривен, это 25,48% в январе и 28,92% в апреле. Что касается больших пенсий, то сейчас более 10 тысяч получают почти 1,5 млн человек из 10,3 млн пенсионеров в целом.
Средняя пенсия в Украине выросла с 5789 грн в январе до 6341 грн в апреле. Не во всех областях выплаты достигают даже среднего уровня. Больше получают пенсионеры Киева, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Киевской, Харьковской областей — больше средней по стране.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть пенсионеров может получить доплату от ООН или претендовать на трехмесячную помощь от этой организации. Для каждого вида помощи есть четкие требования.