Красивые пасхальные яйца с интересным узором: для покраски нужно всего два ингредиента

Если все сделать правильно, на ваших яйцах получится мраморный узор

В это воскресенье, 20 апреля, отмечается Пасха — один из главных церковных праздников. И он не обходится без ярких крашенок. А сделать оригинальные пасхальные яйца, не прибегая к искусственным красителям, достаточно просто, нужно лишь два ингредиента.

Если все сделать правильно, то на ваших крашенках появится мраморный узор и насыщенный зеленоватый оттенок со светлыми переливами. Такой метод подсказали на Youtube-канале "Любимівська кухня".

Как оригинально покрасить яйца на Пасху

Чтобы сделать пасхальные яйца яркими и необычными без использования химических красителей, вам понадобятся два простых ингредиента — каркаде и молотая куркума. С помощью этого метода можно получить красивый мраморный оливковый оттенок.

Для начала подготовьте следующие ингредиенты:

Яйца — 5 шт.;

Молотая куркума — 1 столовая ложка;

Каркаде — 30 г;

Соль — 1 столовая ложка с горкой;

Подсолнечное масло — 2 столовые ложки.

Как сделать мраморные яйца

Наберите в кастрюлю теплую воду, добавьте туда куркуму, чай каркаде и ложку соли. Потом положите яйца (они должны быть комнатной температуры) и включите огонь. Дождитесь пока вода закипит и варите яйца до полной готовности (10-12 минут). После этого, выключите огонь и оставьте крашенки еще на минут 20-30, можете и дольше, чтобы цвет был более насыщенным.

Затем достаньте яйца, промокните их бумажным полотенцем и дайте остыть. Чтобы добавить своим крашенкам блеска, используйте подсолнечное масло.

"Телеграф" писал ранее, как сделать космические яйца на Пасху. Этим вы еще никогда их не красили.