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Без украинцев, но ... Кто попал в свежую сотню самых влиятельных людей мира по версии Time

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Самые влиятельные люди года Новость обновлена 16 апреля 2025, 21:58
Самые влиятельные люди года. Фото Коллаж "Телеграф"

В этом году обошлось без украинцев

Журнал Time опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира – украинцы в этом году в него не вошли. В категории "Лидеры" первое место занял новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице журналы в X. Также в категорию попали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, руководитель Департамента эффективности США Илон Маск, будущий канцлер Германии Фридрих Мерсик Шейнбаум.

В прошлогоднем списке единственным украинцем был руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Список Time 100 публикуется с 1999 года и охватывает влиятельных лиц в пяти основных категориях: "Лидеры", "Иконы", "Пионеры", "Артисты" и "Инноваторы". Издание отмечает не только политический или финансовый вес номинантов, но и их культурное, технологическое или гуманитарное влияние на мир.

В список Time 100 в категории "Лидеры" вошли:

  • Кир Стармер — премьер-министр Великобритании
  • Клаудия Шейнбаум – президент Мексики.
  • Дональд Трамп – президент США
  • Мария Корина Мачадо – лидер оппозиции в Венесуэле
  • Илон Маск – предприниматель, руководитель Tesla, SpaceX, X и т.д.
  • Мухаммад Юнус – экономист, лауреат Нобелевской премии мира
  • Говард Лутник — финансист
  • Тедрос Аданом Гебреис — генеральный директор ВОЗ
  • Джей Ди Вэнс — вице-президент США.
  • Решма Кевалрамани — биофармацевтка
  • Фридрих Мерц – лидер Христианско-демократического союза Германии
  • Мегин Мари Келли-Брант — журналистка
  • Ли Чже Мэн – южнокорейский политик
  • Тереза ​​Рибера — вице-премьер и министерша экологического перехода Испании
  • Роберт Кеннеди-младший — министр здравоохранения США
  • Андреа Видаурре – экологическая активистка
  • Дума Боко – президент Ботсваны
  • Рассел Воут – бывший директор Административно-бюджетного управления США
  • Хавьер Милей – президент Аргентины
  • Ноа Аргамани — освобожденная израильская заложница
  • Мо Абуду — нигерийская телевизионная продюсерка
  • Ахмед аль-Шараа – новый лидер Сирии

Также в список Time 100 вошли влиятельные фигуры в других категориях:

Категория "Титаны":

  • Серена Уильямс — теннисистка
  • Блейк Лайвли — актриса
  • Симона Байлз – гимнастка.
  • Тед Сарандос – согенеральный директор Netflix
  • Марк Цукерберг – руководитель Meta

Категория "Пионеры":

  • Демис Хассабис – соучредитель DeepMind
  • Розе (участник BLACKPINK) — певица
  • Робин Уолл Киммерер — ботаник и писательница.
  • Корделия Бер – исследовательница климата
  • Джули Буркхарт – активистка за репродуктивные права

Категория "Инноваторы":

  • Снуп Догг — рэпер и медиаперсона
  • Ма Янсун – архитектор
  • Кваме Онвуачи – шеф-повар
  • Джон М. Чу – режиссер
  • Исмаган Элоуафи – главный научный советник ФАО

Категория "Артисты":

  • Эд Ширан – музыкант
  • Скарлетт Йоганссон — актриса
  • Кристен Белл — актриса
  • Hozier – музыкант
  • Николь Шерзингер — певица и актриса

Категория "Иконы" (Icons):

  • Деми Мур — актриса
  • Джейми Бет Герц — спортсмен
  • Эдриан Броуди – актер
  • Дэвид Мюр — телеведущий

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что супруга президента США Дональда Трампа почти не появляется на публичных мероприятиях, несмотря на вторую каденцию мужа в должности главы государства. Известно, что Мелания Трамп сосредоточилась на личных проектах и значительно сократила участие в политической жизни.

Теги:
#Дональд Трамп #Илон Маск #100 самых влиятельных людей мира #Кир Стармер #Time 100