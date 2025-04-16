Без украинцев, но ... Кто попал в свежую сотню самых влиятельных людей мира по версии Time

В этом году обошлось без украинцев

Журнал Time опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира – украинцы в этом году в него не вошли. В категории "Лидеры" первое место занял новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице журналы в X. Также в категорию попали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, руководитель Департамента эффективности США Илон Маск, будущий канцлер Германии Фридрих Мерсик Шейнбаум.

В прошлогоднем списке единственным украинцем был руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Список Time 100 публикуется с 1999 года и охватывает влиятельных лиц в пяти основных категориях: "Лидеры", "Иконы", "Пионеры", "Артисты" и "Инноваторы". Издание отмечает не только политический или финансовый вес номинантов, но и их культурное, технологическое или гуманитарное влияние на мир.

В список Time 100 в категории "Лидеры" вошли:

Кир Стармер — премьер-министр Великобритании

Клаудия Шейнбаум – президент Мексики.

Дональд Трамп – президент США

Мария Корина Мачадо – лидер оппозиции в Венесуэле

Илон Маск – предприниматель, руководитель Tesla, SpaceX, X и т.д.

Мухаммад Юнус – экономист, лауреат Нобелевской премии мира

Говард Лутник — финансист

Тедрос Аданом Гебреис — генеральный директор ВОЗ

Джей Ди Вэнс — вице-президент США.

Решма Кевалрамани — биофармацевтка

Фридрих Мерц – лидер Христианско-демократического союза Германии

Мегин Мари Келли-Брант — журналистка

Ли Чже Мэн – южнокорейский политик

Тереза ​​Рибера — вице-премьер и министерша экологического перехода Испании

Роберт Кеннеди-младший — министр здравоохранения США

Андреа Видаурре – экологическая активистка

Дума Боко – президент Ботсваны

Рассел Воут – бывший директор Административно-бюджетного управления США

Хавьер Милей – президент Аргентины

Ноа Аргамани — освобожденная израильская заложница

Мо Абуду — нигерийская телевизионная продюсерка

Ахмед аль-Шараа – новый лидер Сирии

Также в список Time 100 вошли влиятельные фигуры в других категориях:

Категория "Титаны":

Серена Уильямс — теннисистка

Блейк Лайвли — актриса

Симона Байлз – гимнастка.

Тед Сарандос – согенеральный директор Netflix

Марк Цукерберг – руководитель Meta

Категория "Пионеры":

Демис Хассабис – соучредитель DeepMind

Розе (участник BLACKPINK) — певица

Робин Уолл Киммерер — ботаник и писательница.

Корделия Бер – исследовательница климата

Джули Буркхарт – активистка за репродуктивные права

Категория "Инноваторы":

Снуп Догг — рэпер и медиаперсона

Ма Янсун – архитектор

Кваме Онвуачи – шеф-повар

Джон М. Чу – режиссер

Исмаган Элоуафи – главный научный советник ФАО

Категория "Артисты":

Эд Ширан – музыкант

Скарлетт Йоганссон — актриса

Кристен Белл — актриса

Hozier – музыкант

Николь Шерзингер — певица и актриса

Категория "Иконы" (Icons):

Деми Мур — актриса

Джейми Бет Герц — спортсмен

Эдриан Броуди – актер

Дэвид Мюр — телеведущий

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что супруга президента США Дональда Трампа почти не появляется на публичных мероприятиях, несмотря на вторую каденцию мужа в должности главы государства. Известно, что Мелания Трамп сосредоточилась на личных проектах и значительно сократила участие в политической жизни.