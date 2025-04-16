Без украинцев, но ... Кто попал в свежую сотню самых влиятельных людей мира по версии Time
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этом году обошлось без украинцев
Журнал Time опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира – украинцы в этом году в него не вошли. В категории "Лидеры" первое место занял новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице журналы в X. Также в категорию попали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, руководитель Департамента эффективности США Илон Маск, будущий канцлер Германии Фридрих Мерсик Шейнбаум.
В прошлогоднем списке единственным украинцем был руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Список Time 100 публикуется с 1999 года и охватывает влиятельных лиц в пяти основных категориях: "Лидеры", "Иконы", "Пионеры", "Артисты" и "Инноваторы". Издание отмечает не только политический или финансовый вес номинантов, но и их культурное, технологическое или гуманитарное влияние на мир.
В список Time 100 в категории "Лидеры" вошли:
- Кир Стармер — премьер-министр Великобритании
- Клаудия Шейнбаум – президент Мексики.
- Дональд Трамп – президент США
- Мария Корина Мачадо – лидер оппозиции в Венесуэле
- Илон Маск – предприниматель, руководитель Tesla, SpaceX, X и т.д.
- Мухаммад Юнус – экономист, лауреат Нобелевской премии мира
- Говард Лутник — финансист
- Тедрос Аданом Гебреис — генеральный директор ВОЗ
- Джей Ди Вэнс — вице-президент США.
- Решма Кевалрамани — биофармацевтка
- Фридрих Мерц – лидер Христианско-демократического союза Германии
- Мегин Мари Келли-Брант — журналистка
- Ли Чже Мэн – южнокорейский политик
- Тереза Рибера — вице-премьер и министерша экологического перехода Испании
- Роберт Кеннеди-младший — министр здравоохранения США
- Андреа Видаурре – экологическая активистка
- Дума Боко – президент Ботсваны
- Рассел Воут – бывший директор Административно-бюджетного управления США
- Хавьер Милей – президент Аргентины
- Ноа Аргамани — освобожденная израильская заложница
- Мо Абуду — нигерийская телевизионная продюсерка
- Ахмед аль-Шараа – новый лидер Сирии
Также в список Time 100 вошли влиятельные фигуры в других категориях:
Категория "Титаны":
- Серена Уильямс — теннисистка
- Блейк Лайвли — актриса
- Симона Байлз – гимнастка.
- Тед Сарандос – согенеральный директор Netflix
- Марк Цукерберг – руководитель Meta
Категория "Пионеры":
- Демис Хассабис – соучредитель DeepMind
- Розе (участник BLACKPINK) — певица
- Робин Уолл Киммерер — ботаник и писательница.
- Корделия Бер – исследовательница климата
- Джули Буркхарт – активистка за репродуктивные права
Категория "Инноваторы":
- Снуп Догг — рэпер и медиаперсона
- Ма Янсун – архитектор
- Кваме Онвуачи – шеф-повар
- Джон М. Чу – режиссер
- Исмаган Элоуафи – главный научный советник ФАО
Категория "Артисты":
- Эд Ширан – музыкант
- Скарлетт Йоганссон — актриса
- Кристен Белл — актриса
- Hozier – музыкант
- Николь Шерзингер — певица и актриса
Категория "Иконы" (Icons):
- Деми Мур — актриса
- Джейми Бет Герц — спортсмен
- Эдриан Броуди – актер
- Дэвид Мюр — телеведущий
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что супруга президента США Дональда Трампа почти не появляется на публичных мероприятиях, несмотря на вторую каденцию мужа в должности главы государства. Известно, что Мелания Трамп сосредоточилась на личных проектах и значительно сократила участие в политической жизни.