Без українців, але з ... Хто потрапив у свіжу сотню найвпливовіших людей світу за версією Time

В цьому році обійшлося без українців

Журнал Time опублікував щорічний список ста найвпливовіших людей світу — українці цього року до нього не увійшли. У категорії "Лідери" перше місце посів новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це йдеться в дописі на офіційній сторінці журнали в X. Також до категорії потрапили президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший, керівник Департаменту ефективності США Ілон Маск, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа та перша президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

У тогорічному списку єдиним українцем був керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Список Time 100 публікується з 1999 року та охоплює впливових осіб у п’яти основних категоріях: "Лідери", "Ікони", "Піонери", "Артисти" та "Інноватори". Видання відзначає не лише політичну чи фінансову вагу номінантів, але й їхній культурний, технологічний або гуманітарний вплив на світ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина президента США Дональда Трампа майже не з’являється на публічних заходах, попри другу каденцію чоловіка на посаді глави держави. Відомо, що Меланія Трамп зосередилась на особистих проєктах та значно скоротила свою участь у політичному житті.