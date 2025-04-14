Не только отказаться от мяса: что категорически запрещено делать в Чистый четвергг

Не соблюдая эти запреты, можно остаться без счастья на весь следующий год

Чистый четверг — один из важнейших дней Страстной недели, предшествующей Пасхе. В этом году он выпадает на 17 апреля. Этот день полон духовного содержания, а также богат народными приметами и предрассудками. Среди них и ряд запретов, которые следует соблюдать, ведь считалось, что это залог благосостояния и здоровья в семье.

Этот день символизирует очищение души и тела, а также подготовку к Воскресению Христа. "Телеграф" расскажет, какие запреты нужно соблюдать в этот день.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Оставлять в доме беспорядок . По приметам, разбросанные вещи, невымытая посуда или нестиранное белье и грязь назовут конфликты и неудачи на следующий год. Поэтому обязательно нужно устроить генеральную уборку в этот день. Уделите внимание не только очищению пространства, но и головы – избавьтесь от ненужных мыслей. помыслов.

. По приметам, разбросанные вещи, невымытая посуда или нестиранное белье и грязь назовут конфликты и неудачи на следующий год. Поэтому обязательно нужно устроить генеральную уборку в этот день. Уделите внимание не только очищению пространства, но и головы – избавьтесь от ненужных мыслей. помыслов. Выливать возле дома грязную воду. Считается, что вода, которой мыли пол, содержит отрицательную энергию. Поэтому ее следует вылить подальше от вашего дома.

Одалживать деньги и выносить вещи из дома . Запрещено давать средства взаймы или вещи. Считается, что вместе с ними можно "отдать" свое счастье и благополучие. Однако рекомендуется перечислить все деньги, которые есть дома, трижды в день — утром, днем и вечером.

. Запрещено давать средства взаймы или вещи. Считается, что вместе с ними можно "отдать" свое счастье и благополучие. Однако рекомендуется перечислить все деньги, которые есть дома, трижды в день — утром, днем и вечером. Употреблять определенную пищу. Поскольку чистый четверг приходится на период Великого поста, запрещено употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Это время духовного очищения и сдержанности

Поскольку чистый четверг приходится на период Великого поста, запрещено употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Это время духовного очищения и сдержанности Ссориться и оскорблять других. Этот день следует провести в мире и согласии. Храните чистоту не только в доме, но и в поступках.

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Что можно делать в Чистый четверг

Убирать дом . Очистите все пространство – с ним уйдет негатив. Обязательно вымойте окна, пол и выбросьте хлам. В народе говорили: "Как в Чистый четверг не уберешь, так круглый год в мусоре и будешь жить".

. Очистите все пространство – с ним уйдет негатив. Обязательно вымойте окна, пол и выбросьте хлам. В народе говорили: "Как в Чистый четверг не уберешь, так круглый год в мусоре и будешь жить". Готовить куличи и красить яйца. В этот день начинают выпекать куличи, красить пасхальные яйца и готовить другие пасхальные блюда.

В этот день начинают выпекать куличи, красить пасхальные яйца и готовить другие пасхальные блюда. Прощать и мириться. Если вы конфликтуете с кем-то, следует уладить все ссоры. Духовная чистота – это не только молитвы, но и искреннее сердце без злобы.

Если вы конфликтуете с кем-то, следует уладить все ссоры. Духовная чистота – это не только молитвы, но и искреннее сердце без злобы. Считать деньги. В Чистый четверг есть обряд: трижды пересчитать деньги — утром, днем и вечером. Это делается молча, чтобы "деньги водились весь год".

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине "проводы" и что нельзя делать на кладбищах в эти дни. В эти дни принято заказывать поминальные службы и молиться за упокой душ.