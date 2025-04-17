Год пройдет в достатке и благополучии: что обязательно нужно сделать в Страстную пятницу

В этот день важно прислушиваться к определенным традициям

Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь, согласно которому, в 2025 году Страстная пятница будет отмечаться завтра, 18 апреля. И в этот день верующим следует придерживаться определенных традиций.

"Телеграф" решил напомнить, что нужно сделать в Страстную пятницу. Это скорбная дата, когда верующие вспоминают о невинном распятии Иисуса.

Что обязательно нужно сделать в Страстную пятницу

В этот день православные верующие должны обязательно посетить утреннюю службу и принести домой 12 свечей. Их нужно поставить в доме, зажечь и дать им сгореть до конца. Считается, что это привлечет в дом достаток, благополучие и счастье на весь год;

В Страстную пятницу важно очиститься духовно через покаяние, исповедь и усиленную молитву. Этот день стоит провести в тишине;

Что нужно сделать в Страстную пятницу, Фото: freepik

В Страстную пятницу также рекомендуется примириться с теми, с кем у вас были разногласия или ссоры. Это важная духовная традиция, так как день символизирует прощение и очищение;

В этот день разрешается выполнять несложные домашние дела, но важно избегать лишней суеты и переутомления.

Что касается выпекания пасок в Страстную пятницу, то здесь бытуют разногласия. Желательно все приготовления к Пасхе завершить до этого дня, но если вы все же решили выпекать паски, то перед этим стоит прочесть молитву и делать это в тихой обстановке.

"Телеграф" писал ранее, что уже в это воскресенье, 20 апреля, украинцы будут отмечать большой церковный праздник Пасху. Мы рассказывали, как быстро найти на карте ближайшую к вам церковь ПЦУ.