Обеднеете и потеряете удачу: что категорически запрещено делать в Страстную пятницу

Запретов следует соблюдать в этот день, чтобы не нарекать себя на беду

Страстная пятница – один из самых святых дней в году. Это пятый день Страстной недели, когда мы вспоминаем распятие Иисуса Христа. И хотя его нельзя называть "праздником" в традиционном понимании, ведь в этот день есть много запретов, это событие важно для каждого верующего.

Если соблюдать запреты, вы сможете очистить душу перед Пасхой. Также это способ проявить уважение жертвы Сына Божьего и объединиться со всеми верующими в молитве.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Устраивать громкие празднования

В этот день следует избежать развлечений, веселья и празднований. Лучше посвятить это время молитве и другим и размышлениям о жертве Христа. Следует соблюдать строгий пост и провести день скромно и тихо.

Физический труд

Домашние дела, такие как уборка или стирка, в период Страстной недели нужно совершить в Чистый четверг. Следует сосредоточиться на духовном аспекте пятницы, а не физическом.

Фото: freepik

Праздновать свадьбу или другие торжества

Свадебные церемонии в Страстную пятницу церковь не благословляет. Это день для скорби – он приходится на период Великого поста. В пятницу нужно посвятить свои мысли воспоминаниями о страданиях Христа, а не радости

Есть мясную пищу, молочку

Поскольку продолжается Великий пост, верующие отказываются от мясных продуктов в Страстную пятницу, а иногда и от еды до вечера. Еда – удовольствие телесных желаний, а в этот день следует сосредоточиться на духовности.

Фото: freepik

Рукоделие и шитье

Считается, что шить, вязать или заниматься другими видами рукоделия – это грех в Страстную пятницу. Лучше отложить эти занятия на другой день, чтобы не отвлекаться от духовных размышлений.

Фото: freepik

Также запрещено ссориться, злословить, конфликтовать в Страстную пятницу. Нельзя и выпекать паски и красить яйца. Если не соблюдать все запреты Страстной пятницы, можно полностью потерять удачу и финансовое благополучие на целый следующий год.

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