Великая суббота 2025: что запрещено делать в последний день перед Пасхой

Субботу перед Пасхой еще называют "тихой"

Сегодня, 20 апреля, отмечается Страстная пятница, один из самых скорбных дней в году, когда верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. За ней следует Великая суббота — последний день перед Пасхой, посвященный тишине и молитве. В эти дни принято соблюдать определенные запреты.

"Телеграф" решил напомнить, что нельзя делать в субботу перед Пасхой. Постарайтесь придерживаться этих советов!

Великая суббота, которая в 2025 году, выпадает на 19 апреля, посвящена воспоминаниям о погребении и пребывании в гробу Иисуса Христа. Как правило, вечером в этот день в храмах начинается праздничное богослужение, чтобы встретить Воскресение Христово.

Есть ряд запретов, которые в последний день перед Пасхой, следует соблюдать, чтобы избежать невзгод и трудностей.

Что нельзя делать в Великую субботу 19 апреля:

В Великую субботу важно соблюдать строгий пост, который продолжается до вечернего богослужения. Запрещено есть с самого утра, начиная с трех часов ночи, и до самого праздника Пасхи. Это время должно быть посвящено молитвам и духовному очищению;

Любые вечеринки и гулянья в этот день недопустимы. Нет места веселью, шумным праздникам или развлекательным мероприятиям;

Запрещается заниматься рукоделием, стиркой или уборкой. В Великую субботу каждый человек должен сосредоточиться на покаянии и духовном очищении;

Что нельзя делать в субботу перед Пасхой

Нельзя вступать в конфликты или ругаться, ссориться с близкими и окружающими людьми. День должен быть посвящён не только внешней тишине, но и внутреннему покою;

В этот день также нельзя заниматься охотой или рыбалкой.

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