Собаку-гладиатора можно купить в Украине за десятки тысяч гривен

Эта собака имеет характерную внешность и требует дресуры

К бойцовским породам собак относятся не только питбули. В боях участвовали и кане-корсо. Речь об очень древних временах — именно предки современных кане-корсо использовались как собаки-гладиаторы.

С тех пор порода распространилась и снискала славу собаки-хранителя. В Италии даже было выражение: "храбрый, как корсо". В Украине можно купить потомков славной породы. Цены на щенков очень разные. В частности, во Львове щенков с полным пакетом документов и возможностью доставки по Украине продают за 800 евро, что составляет более 37 тысяч гривен.

Щенок кане-корсо стоит более 37 тысяч грн

Есть и более высокие цены за щенка. В основном они объясняются родословной и репутацией питомника.

Цена на щенков кане-корсо

Купить кане-корсо можно и гораздо дешевле. На маркетплейсах встречаются собаки за несколько тысяч гривен. В основном это щенки постарше или из небольших питомников.

Щенки кане-корсо по более низким ценам

Физические характеристики кане-корсо

Эта порода большая и массивная. Самцы кане-корсо достигают высоты в холке от 64 до 68 см при весе от 45 до 50 кг, самки – от 60 до 64 см и весят от 40 до 45 кг. Короткая шерсть может быть черной, оттенков серой, темно-пшеничной, коричневой окраски.

Ранее "Телеграф" рассказывал о породе, против которой кане-корсо будет выглядеть небольшим. Тибетский мастиф считается одной из самых больших собак в мире.