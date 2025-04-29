34 гривны – это мало? Как формируется тариф на воду

В "Николаевводоканале" рассказали о реальных затратах на каждый куб

Тарифы на водоснабжение в областных центрах – самые низкие в Украине. Поэтому водоканалы иногда не могут справиться. К примеру, в Полтаве уже планируют подавать воду по графикам.

В ГКП "Николаевводоканал" объяснили, почему тариф около 30 грн (в Николаеве сейчас 34 за водоснабжение и водоотвод) не покрывает расходы предприятий. Здесь отмечают: потребители платят не за саму воду, а за услугу водоснабжения и водоотвода. То есть, за 34 грн закачивают и после использования откачивают 1000 литров воды.

Насосные станции работают на электроэнергии, а затраты на нее значительно выросли. Другая составляющая тарифа – зарплаты для работников. Минималка также росла за время полномасштабного вторжения. Значительную часть затрат составляют:

реагенты для обеззараживания воды ,

, комплектующие ,

, горючее для транспорта.

Действующие тарифы утверждались еще в феврале 2022 года. Поэтому они покрывают только 30% реальных затрат предприятий. Решение о повышении стоимости воды в городах с более чем 100 тысяч населения принимает НКРЭКУ.

Тарифы на воду, утвержденные на 2022 год

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в небольших городах иногда стоимость воды уже достигла 80-100 грн за куб. Эксперты говорят — тариф в областных центрах должен быть, по меньшей мере, вдвое больше того, что применяется сейчас и достичь 60 грн.