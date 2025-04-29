Известный ресторатор рассказал, почему закрылось легендарное заведение "для самцов и самочек" в Одессе

В заведении сложилась своя тусовка, которая предпочла покинуть страну

Одесский ресторан Tavernetta, располагавшийся на ул. Европейской (бывшей Екатерининской), 45, закрылся в октябре 2024 года. Причиной закрытия заведения стал массовый выезд из Украины его постоянных клиентов.

Об этом в интервью "Думской" рассказал основатель и владелец сети ресторанов, автор кулинарных бестселлеров Савва Либкин.

"Смотрите, там с годами сложилась своя аудитория, своя какая-то тусовка. Это было человек, наверное, 500-600, не больше. Таких себе альфа-самцов и самочек при них. Самцов было человек 500 точно. И вот когда началось вторжение, их не стало, они просто уехали из города, из страны. Человек 400, наверное, уехало. И это стало очень ощутимо именно в "Тавернетте", – сказал он.

По словам ресторатора, выходцы с оккупированных территорий, которые наоборот приехали в Одессу после начала полномасштабного вторжения, не могут заменить выехавших клиентов из-за высоких цен и не только.

"Тавернетта" — это все-таки более замысловатое явление. Она чуть сложнее, чем тот текст, который понятен переселенцам, скажем так", – пояснил Либкин.

Ранее СМИ сообщали, что владелец ресторана после закрытия передал его в аренду своему другу. И это уже будет совсем другой ресторан. Либкин объяснил, что хочет сосредоточиться на одесской кухне, сделать ее мировым брендом и создавать фестивали одесской кухни.

Справка: Tavernetta была открыта в 2011 году и была в то время, пятым заведением сети Либкина. В ресторане готовили итальянские блюда из местных продуктов. Из Италии экспортировали только оливковое масло, анчоусы, сыры и муку из твердых сортов пшеницы, из которой уже на месте, на открытой кухне изготовляли пасты. Также в заведении подавали напитки собственного приготовления: домашнее вино, лимончелло и граппу.

Напомним, в результате ночной атаки на Бровары 23 апреля пострадал гостинично-ресторанный комплекс "Петровский Бровар", который считался любимым местом отдыха многих горожан. Некоторые помещения комплекса превратились в пепелище.