Відомий ресторатор розповів, чому закрився легендарний заклад "для самців та самочок" в Одесі

У закладі склалася своя тусовка, яка вирішила залишити країну

Одеський ресторан Tavernetta, розташований на вул. Європейській (колишній Катерининській), 45, закрився у жовтні 2024 року. Причиною закриття закладу став масовий виїзд з України його постійних клієнтів.

Про це в інтерв’ю "Думській" розповів засновник та власник мережі ресторанів, автор кулінарних бестселерів Сава Лібкін.

"Дивіться, там з роками склалася своя аудиторія, своя якась тусовка. Це було людей, напевно, 500-600, не більше. Таких собі альфа-самців і самочок при них. Самців було людей 500 точно. І ось коли почалося вторгнення, їх не стало, вони просто поїхали з міста, з країни. Людей 400, мабуть, поїхало. І це стало дуже відчутно саме у "Тавернетті", — сказав він.

За словами ресторатора, вихідці з окупованих територій, які навпаки приїхали до Одеси після початку повномасштабного вторгнення, не можуть замінити клієнтів, що виїхали, через високі ціни й не тільки.

"Тавернетта" — це все-таки більш хитромудре явище. Вона трохи складніша, ніж той текст, який зрозумілий переселенцям, скажімо так", – пояснив Лібкін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що власник ресторану після закриття передав його в оренду своєму другові. І це вже буде зовсім інший ресторан. Лібкін пояснив, що хоче зосередитися на одеській кухні, зробити її світовим брендом та створювати фестивалі одеської кухні.

Довідка: Tavernetta була відкрита у 2011 році та була на той час п’ятим закладом мережі Лібкіна. У ресторані готували італійські страви із місцевих продуктів. З Італії експортували лише оливкову олію, анчоуси, сири та борошно із твердих сортів пшениці, з якої вже на місці, на відкритій кухні виготовляли пасти. Також у закладі подавали напої власного приготування: домашнє вино, лимончело та грапу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Бровари 23 квітня постраждав готельно-ресторанний комплекс "Петровський Бровар", який вважався улюбленим місцем відпочинку багатьох городян. Деякі приміщення комплексу перетворилися на згарище.