Раритет чи мотлох? На продаж виставили стару радянську куфайку за шалені гроші

В Україні куфайку з СРСР продають за ціною нової куртки

На одному з українських сайтів оголошень з'явився цікавий лот для поціновувачів речей часів СРСР — стара радянська куфайка. Продавець просить за неї чимало, як для неноового одягу — 1999 гривень.

Власник товару запевняє, що ця річ майже не використовувалась і зберегла ідеальний стан. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних майданчиків купівлі-продажу.

Згідно з текстом оголошення, за стару ватяну куфайку продавець хоче отримати 1999 гривень. Річ радянського виробництва, за словами власника, "одягнена кілька разів" і перебуває в "ідеальному стані". Продавець також зазначає, що при потребі може надати точні заміри.

На фотографіях, які додані до оголошення, помітно, що куфайка дійсно не нова. Окрім пилу, на ній видно плями, хоча в описі продавець лише зазначає про необхідність прання через запиленість.

Цікаво, що традиційні куфайки радянських часів виготовлялися з ватяним наповнювачем, що викликає питання щодо можливості їх прання. Намочування у воді може призвести до втрати форми та погіршення теплоізоляційних властивостей такого одягу.

Продавець також пропонує інші предмети радянської епохи: сервіз "Рибки", радіолу та інші старовинні речі. Комунікація з продавцем можлива через приватні повідомлення на платформі.

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