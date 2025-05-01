Этот тариф вырастет в 20 раз с 3 мая

Тариф не изменялся более 20 лет

Украинские документы для использования за границей должны иметь апостиль. Стоимость его проставления не изменялась с 2003 года и резко возрастет с 3 мая 2025 года.

Расценки были опубликованы на сайте Министерства юстиции Украины. Речь идет о проставлении апостилей на документах от судов, органов юстиции, архивов, нотариально оформленных бумаг.

С 3 мая цена на апостиль в 2025 году составит:

для физических лиц — 610 грн

для юридических лиц — 1060 грн.

Как отметил нардеп Игорь Фрис, цена не менялась 22 года. Раньше сама стоимость штампа была 51 грн. То есть стоимость выросла почти в 12 раз для физлиц и более чем в 20 раз для юридических лиц.

Эта цена не стала. Она будет зависеть от прожиточного минимума (пм) для трудоспособных лиц на 1 января каждого года. Плата была установлена на уровне 0,2 пм для физических и 0,35 для юридических лиц. Стоимость округляется до 10 грн.

Тариф привязали к прожиточному минимуму

Апостилировать нужно разные документы — свидетельства о браке, дипломы, судебные решения, медицинские справки и т.д. Чаще требуется двойное апостилирование, когда штамм ставится также и на перевод документа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев в апреле ожидает ряд важных изменений. Запрет продавать молоко без документов, изумрудные светофоры и не только – детали по ссылке: Что меняется с 1 мая в Украине.