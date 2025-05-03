Весь год будете плакать: что категорически запрещено делать в праздник 3 мая

Верующие соблюдают некоторые запреты этого дня

В эту субботу, 3 мая, христиане восточного обряда чтят память преподобного Феодосия Печерского по новоюлианскому церковному календарю. Он был одним из тех, кто основал Киево-Печерскую лавру.

Феодосий родом из города Васильев (сейчас Васильков). Он родился в семье богатого боярина и с детства хотел жить духовной жизнью, против чего была его мать. Поэтому он трижды пытался сбежать из дома, потому что хотел стать монахом. В конце концов он стал жить в Киево-Печерском монастыре и учился у Антония Печерского.

Впоследствии его избрали игуменом монастыря и он ввел новый устав. 3 мая 1074 года Феодосий умер, а его мощи перенесли в Успенский собор в 1091 году.

Традиции и приметы 3 мая

Этот день следует провести в молитве и тишине. Громкие празднования и веселье следует отложить на потом. Верующие в этот день посещают храм. Считалось, что именно в этот день коровы дают вкуснейшее молоко.

теплая погода в этот день — ждите хорошее лето;

если в этот день будет дождь — так и будет лето;

утром поют соловьи — вечер будет непревзойденным.

Фото: freepik

Что нельзя делать 3 мая

веселиться, развлекаться – этот день лучше провести в молитве;

завидовать, оскорблять кого-нибудь — весь год проведете в слезах;

убирать дома — позовете беду в дом.

Именины 3 мая

Свой День ангела сегодня отмечают Тимофей и Пётр.

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