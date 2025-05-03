Весь рік будете плакати: що категорично заборонено робити у свято 3 травня

Віряни дотримують деяких заборон цього дня

Цієї суботи, 3 травня, християни східного обряду вшановують пам'ять преподобного Феодосія Печерського за новоюліанським церковним календарем. Він був одним із тих, хто заснував Києво-Печерську лавру.

Феодосій родом із міста Василів (зараз Васильків). Він народився у родині заможного боярина і з дитинства хотів жити духовним життям, проти чого була його матір. Через це він тричі намагався втекти з дому, бо хотів стати ченцем. Зрештою, він став жити у Києво-Печерському монастирі і навчався у Антонія Печерського.

Згодом його обрали ігуменом монастиря і він запровадив новий статут. 3 травня 1074 Феодосій помер, а його мощі перенесли до Успенського собору у 1091 році.

Традиції та прикмети 3 травня

Цей день варто провести у молитві і тиші. Гучні святкування та веселощі варто відкласти на потім. Віряни в цей день відвідують храм. Вважалося, що саме в цей день корови дають найсмачніше молоко.

тепла погода в цей день — чекайте на гарне літо;

якщо цього дня дощить — таким і буде літо;

зранку співають солов'ї — вечір буде неперевершеним.

Фото: freepik

Що не можна робити 3 травня

веселитися, розважатися — цей день краще провести у молитві;

заздрити, ображати когось — весь рік проведете у сльозах;

прибирати вдома — накличете біду в оселю.

Іменини 3 травня

Свій День ангела сьогодні відзначають Тимофій та Петро.

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