Воняет из раковины? Четыре простых способа, как устранить неприятный запах

Собрали самые действенные средства против неприятного запаха из раковины

Распространенной проблемой на кухне является неприятный запах из раковины. Причина — засорение труб, жировые отложения и остатки пищи. Чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно знать способы очистки раковины. Кстати, также мы рассказывали, как помыть окна так, чтобы не было разводов.

Каждый из нас ежедневно моет посуду в раковине, поэтому частицы пищи периодически попадают в трубы. Соответственно, из-за этого появляется плохой запах, распространяющийся на всю кухню или квартиру. Издание The Kitchn предлагает несколько самых действенных способов, как решить эту проблему.

Моющее средство следует растворить в горячей воде, предварительно закрыв пробку в раковине. Пусть постоит несколько минут, а потом можете смывать. Пищевая сода, уксус и кипяток – идеальное сочетание для чистки раковины. Высыпьте в раковину немного соды, налейте туда немного уксуса и подождите. Через 15-20 минут нужно залить туда кипяток. Кубики льда с уксусом и лимонами — еще один способ, который поможет избавиться от раковины. Надо положить куски лимона в формочки, залить уксусом и положить в морозилку на ночь. Утром выложите несколько штук и бросьте в раковину, а затем залейте кипятком. Сода с лимонным соком и кипятком. Засыпьте в трубу соду и подождите 15 минут. Тогда налейте внутрь чуть-чуть лимонного сока и пусть пошипит. После этого залейте все кипятком.

Обратите внимание, что если трубы изготовлены из металла или стали, можно заливать их кипятком. Однако если они пластиковые, то лучше использовать теплую воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как дешево восстановить тюль от жирных пятен. Собрали для вас простые и бюджетные средства.