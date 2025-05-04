Главная ошибка при посадке картофеля: что нужно сделать с почвой заранее

Всего несколько шагов — и вас завалит урожаем бульбы!

Посадка картофеля может показаться несложной задачей, однако для получения богатого урожая необходима тщательная предпосевная подготовка. Это не только обеспечение защиты клубней от вредителей и заболеваний, и выбор хороших соседей по грядке.

Качественная подготовка почвы играет ключевую роль — комковатый грунт или наличие камней могут деформировать клубни, пишет gardendesign. Картофель лучше всего растет на легких, рыхлых и хорошо дренированных почвах, обогащенных органикой.

Как правильно сажать картофель в почву

Подготовьте участок — разрыхлите почву на глубину 15-20 см.

Крупные клубни семенного картофеля нарежьте на части с 2-3 глазками, мелкие оставьте целыми. Перед посадкой дайте нарезанным кусочкам подсохнуть несколько дней.

Сделайте траншеи глубиной 15-20 см на расстоянии 60-90 см друг от друга. Разложите картофель срезом вниз, оставляя между кусочками по 30 см.

Присыпьте землей слоем 7-10 см и обильно полейте.

Что делать с картофелем после посадки

Фото: freepik

Когда растения подрастут и достигнут высоты около 20 см, подсыпьте к стеблям землю, солому или листья, оставив открытыми примерно 10 см. Повторите процедуру, когда стебли подрастут еще на 20 см. Такой способ способствует образованию большего количества клубней вдоль заглубленных частей стебля.

Май — отличный месяц для посадки многих культур. Ранее мы писали, как правильно сажать кукурузу.