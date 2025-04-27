Быстро пойдут в рост: просто соедините эти два ингредиента и залейте раствором огурцы

Без больших трат вы можете легко создать идеальное питание для овощей

С приходом теплых дней наступает идеальный момент для высадки рассады огурцов в открытый грунт. Регулярное внесение удобрений поможет вырастить крепкие кусты и собрать ароматные плоды.

Огурцы способны плодоносить в течение нескольких недель, при этом они расходуют много энергии на образование новых цветов и завязей. Однако без регулярного поступления питательных веществ эти зеленые культуры могут намного раньше прекратить плодоношение. А еще они рискуют стать уязвимыми к болезням, пишет Share.info. Для молодых огурцов существует натуральная подкормка, которая активизирует их рост.

Чем удобрить огурцы весной: рецепт

Для приготовления средства-стимулятора для роста огурцов вам понадобятся всего два ингредиента: пищевая сода и порошок куркумы. Возьмите по одной чайной ложке каждого из них. Смешайте куркуму с содой в стеклянной посуде, затем залейте 1 литром кипяченой воды и дайте настояться несколько часов. После этого добавьте еще 3 литра воды, чтобы разбавить смесь. Поливайте огурцы полученным раствором каждые 14 дней, и они будут расти быстрее. Вскоре вы сможете наслаждаться отличным урожаем!

Настоящее искусство — это не только подбор правильного и эффективного удобрения для растений, но соседей на одном участке. Мы писали, возле каких растений нельзя сажать огурцы.