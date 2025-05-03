Полейте огурцы этим настоем, и соберете ведра урожая

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Выращивание огурцов требует тщательного ухода и внимания, особенно в вопросах питания и внесения удобрений. Одна из частых проблем, с которой сталкиваются огородники, — это пожелтение листьев.

Если обработать огурцы специальным натуральным раствором, можно предотвратить пожелтение листьев. Проблему можно решить без магазинной химии и лишних затрат — с помощью доступных природных средств, пишет zemliak.

Чем подкормить огурцы

Чтобы избавиться от пожелтения листьев у огурцов, в качестве удобрения можно воспользоваться чесночным настоем. Для его приготовления нужно измельчить несколько зубчиков чеснока, залить их одним литром теплой воды и оставить настаиваться на сутки. Затем настой процеживают, разбавляют в ведре воды и добавляют немного хозяйственного мыла — оно поможет в борьбе с вредителями.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Обработайте этим раствором грядки с огурцами несколько раз, и листья снова приобретут здоровый зеленый цвет. В результате вы получите хороший, а главное вкусный урожай.

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