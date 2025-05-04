Головна помилка при посадці картоплі: що потрібно зробити з ґрунтом заздалегідь

Усього кілька кроків – і вас завалить урожаєм бульби!

Посадка картоплі може здатися нескладним завданням, проте для отримання багатого врожаю необхідна ретельна передпосівна підготовка. Це не тільки забезпечення захисту бульб від шкідників та захворювань, а й вибір хороших сусідів по грядці.

Якісна підготовка ґрунту відіграє ключову роль — грудкуватий ґрунт чи наявність каменів можуть деформувати бульби, пише gardendesign. Картопля найкраще росте на легких, пухких і добре дренованих ґрунтах, збагачених органікою.

Як правильно садити картоплю у ґрунт

Підготуйте ділянку — розпушіть грунт на глибину 15-20 см.

Великі бульби насіннєвої картоплі наріжте на частини з 2-3 очками, дрібні залиште цілими. Перед посадкою дайте нарізаним шматочкам підсохнути кілька днів.

Зробіть траншеї глибиною 15-20 см на відстані 60-90 см один від одного. Розкладіть картоплю зрізом донизу, залишаючи між шматочками по 30 см.

Присипте землею шаром 7-10 см і рясно полийте.

Що робити з картоплею після посадки

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Коли рослини підростуть і досягнуть висоти близько 20 см, підсипте до стебел землю, солому чи листя, залишивши відкритими приблизно 10 см. Повторіть процедуру, коли стебла підростуть ще на 20 см. Такий спосіб сприяє утворенню більшої кількості бульб уздовж заглиблених частин стебла.

Травень – чудовий місяць для посадки багатьох культур. Раніше ми писали, як правильно садити кукурудзу.