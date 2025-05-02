"Выиграли обе войны": Трамп неожиданно назвал "настоящего победителя" Второй мировой

Теперь в Америке будут новые праздники

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали гораздо больше, чем другие страны для победы во Второй мировой войне. По его словам, они выиграли две войны.

Отдельно он также назначил дни побед в стране. Об этом президент США написал пост в своей соцсети Truth Social.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой публике".

Трамп подчеркнул, что США выиграли обе войны, но страна не празднует это из-за отсутствия лидеров, не знающих, как это делать. Однако теперь будет по-другому.

"Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы", — резюмировал Трамп.

Стоит отметить, что во времена Советского Союза стало символом победы во Второй мировой войне. Однако для Украины эта дата имеет другой контекст, который все больше связан не с миром, а войной.

Роль США во Второй мировой войне – что известно

По данным Википедии, США вступили во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года. 6 июня 1944 года был открыт Западный фронт в Европе. Американские войска действовали на территории Франции (главным образом в Нормандии), Италии, Туниса, Алжира, Марокко, Германии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, а также в Тихом океане и Юго-Восточной Азии.

США потеряли во Второй мировой войне 418 тысяч человек. Наибольшие потери они понесли в Арденнской операции — 19 тыс. погибших. После нее по количеству потерь идут Битва за Окинаву, Нормандская операция, Битва при Монте-Кассино и Битва за Иодиму. По состоянию на 2010 год без вести пропавшими во время Второй мировой войны все еще числились 74 тыс. военнослужащих США.

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