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Отличился дорогими авто и роскошными вечеринками: что известно о сыне Ющенко и где он сейчас

Автор
Наталья Дума
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Сын Виктора Ющенко был представителем "золотой молодежи"
Сын Виктора Ющенко был представителем "золотой молодежи". Фото Колаж Телеграфу

Сын экспрезидента сейчас состоит во втором браке

Андрей Ющенко — фигура, которая больше ассоциируется со скандалами, чем с достижениями. Сын третьего президента Украины Виктора Ющенко неоднократно попадал в заголовки новостей из-за громких историй с роскошным образом жизни, дорогими авто, сомнительными вечеринками и конфликтами с законом. Сейчас он состоит во втором браке с Еленой Безуглой.

И хотя в свое время его брак с сестрой известной телеведущей Маши Ефросининой привлек внимание светских хроник, Андрей так и остался для многих символом "золотой молодежи" начала 2000-х. "Телеграф" решил вспомнить скандалы, в которых фигурировал Андрей Ющенко и что известно о нем.

Скандалы, в которых фигурировал сын Виктора Ющенко

Андрей Ющенко – сын Виктора Ющенко и Светланы Колесник. Он учился в Киевском институте международных отношений.

Инцидент с автомобилем BMW M6 (2005 год). Согласно информации журналистов "Украинской правды", сын тогдашнего президента ездил по Киеву на единственной в столице BMW М6. Тогда он учился на третьем курсе университета. Он также нарушал правила дорожного движения и имел личную охрану, которая агрессивно реагировала на журналистов.

Андрей Ющенко

Стрельба в киевском ресторане. Еще один громкий эпизод, связанный с именем Андрея Ющенко, касался стрельбы в одном из киевских ресторанов. В 2009 году СМИ активно обсуждали инцидент, произошедший в заведении "Казачок", популярном среди столичной элиты. По слухам, во время бурного празднования между гостями разразился конфликт, закончившийся выстрелами. В медиапространстве распространялись предположения о возможной причастности к инциденту Андрея Ющенко, однако никаких официальных подтверждений этих версий так и не было.

Виктор Ющенко с сыном Андреем

Судебные споры по компании "Галицкая марка". В 2012 году Андрей отсудил компанию у бизнес-партнера. Он стал основным владельцем компании "Галицкая марка" после судебного решения, признавшего законным передачу ему 25% компании.

Брак с сестрой Марии Ефросининой

Официально Андрей и Елизавета поженились в июле 2009 года. Свадьба прошла без чрезмерной публичности, хотя, учитывая статус молодоженов и известные фамилии, событие сразу стало предметом обсуждения. Празднование состоялось в киевском Печерском ЗАГСе, а среди гостей были представители украинской политической и светской элиты.

Андрей Ющенко и Лиза Ефросинина

У супругов родилась дочь Варвара, однако этот брак оказался непродолжительным. Уже в 2012 году стало известно об их разводе. После разрыва Елизавета с дочерью переехала за границу. Сейчас она проживает в Москве.

Лиза Ющенко

Второй брак Андрея Ющенко

Вторая жена сына Виктора Ющенко – девушка, по имени Елена. Их свадьба состоялась в 2018 году. Они отказались от громких празднований – просто обвенчались и поужинали с семьей.

Андрей Ющенко с женой Еленой

В августе 2022 года стало известно, что Елена родила сына, который для нее стал первенцем. Как рассказала сама жена Андрея, роды были в Украине.

Где сейчас Андрей Ющенко

Судя по публикациям Елены Ющенко в Инстаграмм, она находится в Украине. Она часто посещает благотворительные мероприятия и иногда публикует снимки с сыном, однако мужа в соцсетях не показывает. Однако фотографиями со свекром Елена иногда делится.

Виктор Ющенко с невесткой Еленой
Жена Андрея Ющенко Елена с сыном
Невестка Ющенко Елена

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о бывшей невестке Ющенко Лизе Ефросинине. Она молчит о войне и развлекается на лакшери-курортах.

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