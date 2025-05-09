Помидоры, огурцы и перец можно вырастить на 4 "квадратах". Секреты огорода на балконе

Проще всего вырастить зелень

Огород на балконе — отличная идея для проживающих в городе и не имеющих дачи. На балконе можно вырастить не только зелень, но и овощи.

"Телеграф" рассказывает, как устроить мини-огород на собственном балконе. Стандартный балкон в Украине имеет 3-4 квадратных метра, в новостройках – 6. Даже на маленьком балконе можно собирать урожай.

Выращивание зелени и овощей на балконе

Застекленный балкон имеет свой микроклимат – это своеобразный парник, где нет резких колебаний температуры и ветра. Растения чувствуют себя там комфортно, а также защищены от вредителей и многих болезней. Еще один плюс — отсутствие сорняков, поэтому ваши кустики будут получать все питательные вещества и влагу.

Огород на балконе – с чего начать

Освещение. Прежде всего стоит определиться, хватит ли вашему будущему мини-огороду солнца. Большинство овощей и зелени нуждаются в не менее 6 часах солнечного света в день.

Выбор тары. Для небольших растений (зелень и пряности) подойдут горшки и вазоны. Для салата, томатов, перцев и других овощей следует выбирать контейнеры среднего размера. В горшках и контейнерах обязательно должны быть дренажные отверстия чтобы избежать застоя воды.

Выбор почвы. Лучший выбор – качественная почва для растений в горшках. Она должна быть легкой, хорошо проницаемой для воды и воздуха, а также содержать достаточное количество питательных веществ.

Какие культуры можно выращивать на балконе

Для выращивания на ограниченном пространстве хорошо подходит зелень – укроп, петрушка, базилик, мята, кинза, шпинат, зеленый лук. Это идеальный выбор для начинающих. Также на балконе можно выращивать томаты черри, перец, огурцы, салат, редис, баклажаны.

Помидор. Лучше выбирать неприхотливые низкорослые сорта помидоров (например, черри). Они имеют не столь разветвленную корневую систему, поэтому могут расти в небольших ящиках или горшках.

Баклажан. Также для огорода на балконе подходят низкорослые сорта. Размещать их лучше на южной стороне, ведь баклажану нужно много света.

Огурец. Это растение будет расти только с восточной или юго-восточной стороны. Лучше всего выбирать семена гибридов, таких как Городской огурец, Балконный, Махаон, Колибри и т.д. Это — компактные растения с короткими междоузлиями, у них самоопыляющиеся цветки преимущественно женского типа.

Посев и высадка

Важно соблюдать обычные правила высадки рассады или посева семян, выбирая правильную глубину. Также нельзя допускать загущения, чтобы растениям хватало почвы.

Уход за огородом на балконе

Полив. Регулярный полив является одним из основных факторов. Нельзя позволять почве пересыхать. Однако избегайте также переувлажнения.

Подкормка Для здоровья и плодородия растений нужно позаботиться об удобрениях. Каждые 2-4 недели огород нужно подкармливать, выбирая удобрения в зависимости от потребностей каждого растения.

Защита от вредителей. Хотя на балконе их появление менее вероятно, чем в открытом грунте, все же следует проверять растения на наличие вредителей. Для борьбы с ними лучше выбирать естественные способы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретном методе выращивания огурцов. Он позволяет получить рекордный урожай даже на небольшом участке площадью в 5 квадратных метров.