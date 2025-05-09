"Парад Победы" и 200 тысяч человек: как в Киеве праздновали завершение войны в 1945 году (фото)

Киевляне были в вышиванках и радовались победе над захватчиками

День Победы в украинской столице в 1945 году был отмечен с особой торжественностью. После объявления капитуляции нацистской Германии 9 мая, Киев — один из крупнейших городов Советского Союза, отпраздновал победу массовыми гуляниями, митингами и военными парадами.

Несмотря на разрушения, нанесенные городу во время оккупации и боев, тысячи жителей вышли на улицы, чтобы отметить конец войны. Люди обнимались, плакали от счастья, пели песни и танцевали.

Как в Киеве встречали победу в 1945 году

Первое официальное предложение о введении празднования Дня Победы прозвучало на совещании Центрального комитета Компартии Украины 27 марта 1945 года. Уже в апреле начали активно обсуждать, каким будет этот день и когда его назначат.

В "соответствующих органах" тщательно фиксировали разговоры и распространение слухов среди населения. Так, в одном из донесений сообщается, что на киевском рынке одна "колхозница" пожелала, если бы День Победы совпал с Пасхой, приходившейся в том году на 6 мая. Власти же хотели приурочить празднование к 1 мая — Дню солидарности трудящихся. Вероятно, именно поэтому первый военный парад в Киеве после освобождения от нацистской оккупации (еще в ноябре 1943 года) прошел 1 мая 1945 года. Одна из местных газет даже назвала его "Парадом Победы".

"Парад Победы" в Киеве в 1945 году. Фото: Ukrinform

Парад в Киеве. Фото: Ukrinform

К подготовке к настоящему празднику приступили 2 мая. В эти дни люди почти ежедневно собирались у радиоточек, с нетерпением вслушиваясь в голос диктора в надежде услышать долгожданные новости. Именно 2 мая сообщили о взятии Берлина. Окончательная победа была одержана 8 мая, а жители Киева узнали об этом в ночь на 9 мая — в 2 часа 15 минут.

Фото: Ukrinform

Фото: Ukrinform

Люди выбегали на улицы и поздравляли друг друга. В сети есть фото, на котором запечатлены радостные киевляне, отмечающие День Победы. На снимке видно, как жители столицы, облаченные в национальные украинские наряды — вышиванки, поют песни под баян и искренне радуются завершению войны.

9 мая 1945 года в Киеве. Фото: Ukrinform

В 14:00 около 200 тысяч жителей Киева собрались в центре столицы на парад и демонстрацию. Украинское советское руководство опасалось, что после сообщений о победе и хороших новостей у населения могут возникнуть желания улучшений условий жизни и труда. Поэтому на совещании 27 мая 1945 года тогдашний главный идеолог и нарком иностранных дел УССР Дмитрий Мануильский отметил: "Чтобы не создать у населения впечатление, что все закончено, надо, чтобы статьи отмечали, что это историческая победа советских народов, но не надо размагничивать".

Дмитрий Мануильский (в черных очках) на заседании ООН. Фото: nbnews.com.ua

Примечательно, что в 1940–1950-е годы День Победы практически не отмечался — война не сопровождалась масштабными празднованиями или памятными символами. После грандиозного парада 1945 года аналогичные мероприятия проводились лишь дважды — в 1946 и 1947 годах, а затем были прекращены. Масштабных мемориалов в те годы также не создавали — власти старались избегать формирования культа войны.

Фото: Ukrinform

Сейчас в России этот символизм стоит на первом месте в сознании россиян — путинские пропагандисты не прекращая культивируют на телевидении и других СМИ образ единственного "победителя" во Второй мировой войне. Ранее мы писали, почему Путин крадет в украинцев победу минувшей войны.