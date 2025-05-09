Как и когда сеять кабачки: простая хитрость, чтобы собирать урожай несколько раз в сезон

Простые советы по посеву кабачков для щедрого урожая

Кабачки — любимый овощ многих огородников. Он достаточно простой в выращивании и не такой прихотливый, как другие культуры. Однако даже кабачкам на огороде нужно обеспечить необходимые условия, чтобы получить хороший урожай.

"Телеграф" расскажет, как и когда сажать кабачки, чтобы они давали урожай несколько раз в сезон.

Когда и как сеять кабачки?

Кабачки теплолюбивая культура, поэтому не нужно спешить с посадкой, пишет The Spruce. Дождитесь, когда минует вероятность ночных заморозков, а почва прогреется до 18-20 градусов тепла.

Выбирайте для посадки кабачков солнечную сторону участка, они должны получать как можно больше тепла. При этом планируйте площадь под кабачки с учетом того, что им нужно пространство — это вьющееся растение, которое широко разрастается.

Перед тем, как сажать семена в землю, сделайте из грунта небольшие холмы. Так почва будет лучше прогреваться, а семена быстрее прорастут. Окучивание также позволяет улучшить опыление, поскольку группы растений могут расти вместе.

Примерно раз в неделю кабачки нужно поливать, если на улице засушливая погода. Это растение любит плодородный грунт и хорошее увлажнение.

А чтобы обеспечить свежий урожай несколько раз в сезон, попробуйте такую хитрость, как последовательная посадка. Она предусматривает высадку семян кабачков 2-3 раза в сезон. Так вы будете собирать еще больше урожая на протяжении посевного времени.

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