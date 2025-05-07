Эти имена носили жены-мироносицы: часть из них подходит современным женщинам

Часть имён стали более современными

Через три недели после Пасхи, в этом году 4 мая в Украине чествовали жен-мироносиц. Они были теми, кто по библейской версии первыми увидели воскресшего Христа.

Эти женщины имели отвагу, веру и очень сильную любовь. Евангелие сохранило для нас их имена. Среди них были Мария Магдалина, Мария – мать Иакова, Соломия, Иоанна, Марта и Мария (сестры Лазаря), а также Сусанна. Часть этих имен до сих пор сохранила свою популярность.

Марий среди жен-мироносиц было три. В Украине входит в десятку самых популярных имен для девочек. Среди известных женщин, которые его носят – Мария Приймаченко, Мария Склодовская-Кюри, Мария Заньковецкая.

Марта — происходит от арамейского "госпожа" или "владычица". Среди популярных (на 11-14 местах) была в Украине до 2022 года. Среди известных женщин с этим именем – Марта Стюарт.

Соломия — происходит от иврита, от слова шалом — мир. Входит в десятку самых популярных в Украине на протяжении многих лет. Среди известных украинок – оперная певица Соломия Крушельницкая.

Другие два имени жен-мироносиц сейчас встречаются реже.

Иоанна – каноническая церковная форма имени. В украинской современной культуре трансформировалась в Иванну, Яну, Янину, Жанну. Последняя форма пришла к нам из Европы, где была популярна в частности во Франции, Жанна д’Арк тому доказательство.

Сусанна – имя происходит из иврита, шошана – белая лилия. Редкое имя, за границей чаще используют форму имени Сюзанна. Среди известных носительниц — автор "Голодных игр" Сюзанна Коллинз.

Ранее Телеграф рассказывал, какие украинские имена русифицировали во время господства России. Кроме Алексея досталось и другим именам.