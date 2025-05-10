"Настоящая булочка": смешное видео с котом стало хитом в сети

Эту выпечку уже назвали "Клеб"

В сети завирусилось видео с рыжим котом, забравшимся в пакет от хлеба. Однако владелица не растерялась и показала любимца в роли выпечки.

Соответствующее видео в ТикТок опубликовала пользовательница, показывающая своих любимцев. У нее два кота — рыжий и серый.

Видео с рыжим котом, где он играет в пакете из хлеба, набрало тысячи просмотров. Владелица сняла, как животное залезло в пакет и продемонстрировала надпись "Киев Хлеб — Хлеб домашний"

Пользователи в комментариях уже влюбились в рыжего котика, называя его настоящей булочкой. Однако были и те, кто подчеркнул, что лучше кота не поднимать в пакете, еще и закрывая доступ к кислороду. Заметим, это произошло всего на несколько секунд и после животное вело себя спокойно, то есть все было хорошо.

Многие пользователи писали, что хлеб с румяной корочкой, ведь кот ярко-рыжий. Кто-то добавил, что так бывает, когда хлеб долго лежит. А некоторые люди даже придумали особое название для кота в пакете из хлеба – Клеб и Котохлеб. Также многие пользователи просто очаровывались рыжим котом и умилялись.

Напомним, в Одесской области недавно заметили странную могилу кота. Она была размешена в огромном металлическом вольере и на замке, к тому же животное якобы похоронили на кладбище для людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине девушка купила себе енота и нарвалась на хейт. Пользовательница рассказала о своей новой любимице Русу, но комментаторы не оценили такого питомца.