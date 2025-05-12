"Уже с Богом общается?" Ермак заинтриговал украинцев новым "шифром"

Новое сообщение Ермака состоит всего из двух смайликов

Глава Офиса президента Андрей Ермак заинтриговал украинцев новым постом, который состоял только из двух смайликов. Сначала это была телефонная трубка и огонек, но потом он сменил его.

Странное сообщение Ермак опубликовал на своей странице в Telegram. Украинцы уже начали шутить по этому поводу, заметив, что руководитель ОП снова прибег к ребусам.

Отметим, что сначала сообщение Ермака состояло из смайлика телефонной трубки и огонька, но затем он заменил огонек ангелом. Пользователи в сети уже предположили, что, возможно, "Ермак с Богом общался". Были и те, кто отметил, что инсайты и важные новости лучше писать буквами.

А на огонек у людей был вариант, что у Ермака "подгорело" после телефонного разговора. Некоторые предположили, что глава ОП мог общаться с новоизбранным Папой Римским, а кто-то, что он связывался с апостолом Павлом и Петром.

Однако в любом случае такое сообщение очень заинтриговало пользователей, особенно учитывая объявленное Украиной перемирие на 30 дней и заявления о переговорах по окончании войны.

Напомним, что в новом интервью Ермак рассказал, при каких условиях США могут выйти из переговорного процесса.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно для завершения войны, по мнению главы Офиса президента.