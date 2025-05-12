Укр

"США не хотят…". Действительно ли Трамп может выйти из переговоров

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Ермак рассказал, выйдут ли США из переговоров Новость обновлена 12 мая 2025, 10:21
Ермак рассказал, выйдут ли США из переговоров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не все зависит от Киева

Вопрос возможного выхода США из переговорного процесса по приближению мира в Украине до сих пор волнует многих. Однако Киев сделает максимум, чтобы война закончилась как можно скорее.

Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью РБК-Украина. По его словам, США и президент Дональд Трамп на самом деле не хотят быть в переговорах, которые не преуспеют.

"Я точно считаю, что президент Трамп, Соединенные Штаты не захотят быть в процессе, у которого нет успешного завершения. И точно могу сказать, что Украина никогда не даст Америке такое чувство", — говорит Ермак.

Он добавляет, что чувство безнадежности и невозможности решения вопроса войны Штатам может дать только Россия и ее глава Владимир Путин. Ведь войну начала именно РФ, и она выступает агрессор. Однако сейчас и в дальнейшем Штаты, по мнению Ермака, будут с Украиной и будут поддерживать ее.

"И последние события, подписанное и ратифицированное конституционным большинством соглашение о недрах, свидетельствует о том, что все-таки у нас гораздо больше шансов быть с Америкой партнерами и друзьями", — резюмировал глава ОП.

Напомним, что в настоящее время США не выходят из переговоров. Вице-президент США Джей Ди Венс взял еще 100 дней, в течение которых администрация Трампа будет якобы сближать Россию и Украину, ведь сейчас между их мирными предложениями "очень большая пропасть".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ермак объяснил нюансы переговоров с Россией.

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#Украина #США #Андрей Ермак