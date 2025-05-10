Когда должно начаться 30-дневное перемирие. Главные заявления Зеленского и лидеров Европы после "коалиции желающих"

Главную роль в мониторинге 30-дневного прекращения огня могут сыграть американцы

Уже с 12 мая должно начаться прекращение огня в Украине минимум на 30 дней. Киев требует соблюдения этого от Москвы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи "коалиции желающих". Кроме того, заявления сделали и приехавшие в Киев европейские лидеры. "Телеграф" собрал главное.

Главные тезисы после встречи "коалиции желающих"

"Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий. Попытка виснуть любых условий является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что режим тишины должен начаться с 12 мая и продлиться минимум месяц без нюансов со стороны Кремля. Эти же слова подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

"Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня", — сказали они.

По мнению Стармера, есть только одна страна, которая начала войну и мешает миру — это Россия. Британия вместе с США усилят военную помощь Украине, если Россия откажется прекратить огонь. А если и это не остановит Кремль, его ожидает ужесточение санкций. Макрон добавил, что США вместе с партнерами готовы присоединиться к мониторингу режима прекращения огня.

"Германия будет продолжать финансово поддерживать Украину. Мы хотим дальше помогать Украине в переговорных процессах по достижению прекращения огня, мира — это две стороны одной медали", — заявил канцлер Германия Фридрих Мерц.

К тому же специальный представитель президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог подтвердил позицию США относительно давления на Россию в случае, если с понедельника Путин не согласится на 30-дневное перемирие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в плане завершения войны неоднозначно указали пункт о вступлении Украины в НАТО.