О войне, отношениях с Трампом и новом канцлере Германии: Ермак дал новое интервью, главные заявления

Глава ОПУ дал новое интервью, собрали главные заявления

Украина сможет начать мирные переговоры лишь после вступления в силу 30-дневного перемирия. При этом она готова возвращать свои территории дипломатическим путем, а не силой.

Об этом и другом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Zeit. "Телеграф" собрал главные его заявления.

О перемирии

Ермак говорит, что Украина может начать мирные переговоры только после того, как начнется 30-дневное полное прекращение огня.

"Это убеждение также разделяют Соединенные Штаты и наши европейские друзья. Только Россия не демонстрирует желания это делать", — сказал он.

Он отметил, что не может сказать, насколько это перемирие реально, поскольку в настоящий момент всё зависит лишь от желания россиян.

О Крыме

По словам главы ОП, у Украины есть красные линии, которые касаются оккупированных территорий. Он отметил, что полномасштабная война длится уже более трех лет как раз за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Также он напомнил, что согласно Конституции, Украина никогда не признает аннексию части своей территории.

"Но мы понимаем, что сложно вернуть наши территории военным способом. Как только у нас будет прекращение огня и захотим положить конец этой войне, мы должны будем выяснить, как с этим справиться. Мы готовы говорить о чем угодно на переговорах. Нужно только, чтобы эти переговоры прошли", — сказал он.

О сделке по минералам

По словам Ермака, Украина хочет видеть у себя американские компании и инвестиции, поскольку они являются частью будущих гарантий безопасности.

"Мы хотим продолжать быть близким союзником Соединенных Штатов в будущем, а не только до тех пор, пока продолжится эта война. Это достигается благодаря экономическому сотрудничеству", — сказал он.

О переговорах в Ватикане

Глава ОП сообщил, что это он сделал то самое фото, на котором президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп ведут переговоры во время встречи на похоронах Папы Римского в Ватикане. Он отметил, что это была хороша встреча и лидерам надо чаще встречаться в подобном формате для лучшего понимания друг друга.

"Это был действительно очень хороший разговор, они имели возможность обсудить честно и открыто. Отношение президента Зеленского было очень хорошим, и я знаю от своих американских собеседников, что настроение президента Трампа тоже было очень хорошим", — сказал он.

Кроме того, он считает, что для Трампа и американских чиновников было бы важно приехать в Украину и посмотреть, как живут люди и какое настроение у населения.

О новом канцлере Германии

Ермак отметил, что у Украины очень хорошие отношения с новым канцлером Фридрихом Мерцом, кроме того, он уже неоднократно бывал в Киеве. Кроме того, глава ОП выразил убеждение, что канцлер может вскоре еще раз приехать в украинскую столицу, где его будут ждать с нетерпением.

"Позиция в коалиционном соглашении по Украине абсолютно понятна, Украина упоминается 17 раз. Мы ожидаем сильной Германии как важной части сильной Европы", — отметил он.

О будущем

Чиновник анонсировал несколько напряженных месяцев, во время которых произойдет множество консультаций, встреч и дискуссий.

"Большинство людей понимают, что эта война и то, чем она закончится, важны не только для Украины, но и для людей во всем мире. Наша планета мала и взаимосвязана", — сказал он.

По его словам, в мире есть люди, которые считают, что Украина больше не может продолжать борьбу. Однако обычно это идет от людей, которые никогда не были в Украине.

"Это не пропаганда, это не ложь, это правда: три года — это очень большой срок, и, конечно, это трудно для людей. Но у нас нет другой страны, нет других семей, и именно поэтому мы продолжаем бороться", — добавил Ермак.

Как сообщалось ранее, США отходят от идеи достичь перемирия, потому что оно не устраивает Москву. Теперь Вашингтон вынужден сделать ставку на долгосрочное урегулирование войны.