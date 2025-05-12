"Вже з Богом спілкується?" Єрмак заінтригував українців новим "шифром"

Новий допис Єрмака складається всього з двох смайликів

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заінтригував українців новим дописом, який складався лише з двох смайликів. Спочатку це була телефона трубка та вогник, але потім він змінив його.

Дивний допис Єрмак опублікував на своїй сторінці у Telegram. Українці вже почали жартувати з цього приводу, зауваживши, що керівник ОП знову вдався до ребусів.

Зазначимо, що спочатку повідомлення Єрмака складалась зі смайлика телефонної трубки та вогника, але потім він замінив вогник на янгола. Користувачі в мережі вже припустили, що можливо "Єрмак з Богом спілкувався". Були і ті, хто наголосили, що інсайти та важливі новини краще писати буквами.

А на вогник у людей був варіант, що у Єрмака "підгоріло" після телефонної розмови. Дехто припустив, що голова ОП міг спілкуватись з новообраним Папою Римським, а хтось, що він зв'язувався з апостолом Павлом і Петром.

Однак у будь-якому випадку такий допис неабияк заінтригував користувачів, особливо враховуючи оголошене Україною перемир'я на 30 днів та заяви про переговори щодо закінчення війни.

Нагадаємо, що в новому інтерв'ю Єрмак розповів, за яких умов США можуть вийти з переговорного процесу.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно для завершення війни, на думку голови Офісу президента.