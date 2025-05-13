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Новый скандал с "Кварталом 95": известная группа угрожает ему судом из-за украденной песни

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Группа Zwyntar возникла в 2015 году Новость обновлена 13 мая 2025, 11:16
Группа Zwyntar возникла в 2015 году. Фото facebook.com/zwyntar

Песню использовали после прямого запрета. Zwyntar считает это ударом по репутации

Студия "Квартал 95" попала в очередной скандал. Музыканты украинской рок-группы Zwyntar заявили об использовании музыки из их песни без разрешения. Более того, на использование был предоставлен прямой запрет.

Об этом музыканты сообщили на официальной странице в фейсбуке. В концертах от 10 мая 2025 года "Квартал 95" использовал музыку из песни " Мексиканец" в своем концерте. Видео с этим фрагментом, имеющим монетизацию, появилось на официальном YouTube-канале студии. Отметим, что музыку из песни использовали в части об острове Змеиный.

Квартал 95 украл песню Мексиканец для номера
Кадр из выступления под песню "Мексиканец"

Группа настаивает – было создано производное произведение без разрешения. За месяц до этого музыкальный редактор студии и Лиги смеха получила от группы Zwyntar категорический запрет на использование музыки. Группа предоставила скриншоты переписки.

Запрет на использование песни Zwyntar
Запрет на использование песни
Запрет на использование песни Zwyntar
Продолжение диалога

В описании к видео на YouTube-канале студия заявила, что использование песни произошло в рамках ст. 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" и они создали пародию. Однако юристы группы Zwyntar и музыканты с этим не согласны, ведь наложенный текст не имеет отношения ни к комической, ни к сатирической песне "Мексиканец".

"Прикрываясь, якобы, пародией на наше произведение, вопреки нашему прямому запрету, Студия 95 квартал использовала нашу авторскую мелодию", — говорят в группе. Более того, в видео использована ссылка не на официальный YouTube группы Zwyntar, а на посторонний канал. Это усложняет возможность оспорить нарушения через YouTube-страйк.

Музыканты не хотят быть связаны с "Кварталом 95" никоим образом. "Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии 95 квартал. Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза", — говорится в сообщении, которое группа просит считает публичной претензией в досудебном порядке. Если Студия "Квартал 95" не предоставит в ближайшее время официальных объяснений, Zwyntar будет защищать свои права в суде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Квартал 95" неоднократно пытался шутить на неуместные темы, вызывая волну недовольства. В частности, над убийством языковеда Ирины Фарион. Не только шоу, но и фильмы от студии вызвали негодование, например, как показали жителей восточных областей Украины.

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#Скандал #95 квартал #Авторское право #Студии Квартал 95