Новый скандал с "Кварталом 95": известная группа угрожает ему судом из-за украденной песни

Песню использовали после прямого запрета. Zwyntar считает это ударом по репутации

Студия "Квартал 95" попала в очередной скандал. Музыканты украинской рок-группы Zwyntar заявили об использовании музыки из их песни без разрешения. Более того, на использование был предоставлен прямой запрет.

Об этом музыканты сообщили на официальной странице в фейсбуке. В концертах от 10 мая 2025 года "Квартал 95" использовал музыку из песни " Мексиканец" в своем концерте. Видео с этим фрагментом, имеющим монетизацию, появилось на официальном YouTube-канале студии. Отметим, что музыку из песни использовали в части об острове Змеиный.

Кадр из выступления под песню "Мексиканец"

Группа настаивает – было создано производное произведение без разрешения. За месяц до этого музыкальный редактор студии и Лиги смеха получила от группы Zwyntar категорический запрет на использование музыки. Группа предоставила скриншоты переписки.

Запрет на использование песни

Продолжение диалога

В описании к видео на YouTube-канале студия заявила, что использование песни произошло в рамках ст. 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" и они создали пародию. Однако юристы группы Zwyntar и музыканты с этим не согласны, ведь наложенный текст не имеет отношения ни к комической, ни к сатирической песне "Мексиканец".

"Прикрываясь, якобы, пародией на наше произведение, вопреки нашему прямому запрету, Студия 95 квартал использовала нашу авторскую мелодию", — говорят в группе. Более того, в видео использована ссылка не на официальный YouTube группы Zwyntar, а на посторонний канал. Это усложняет возможность оспорить нарушения через YouTube-страйк.

Музыканты не хотят быть связаны с "Кварталом 95" никоим образом. "Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии 95 квартал. Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза", — говорится в сообщении, которое группа просит считает публичной претензией в досудебном порядке. Если Студия "Квартал 95" не предоставит в ближайшее время официальных объяснений, Zwyntar будет защищать свои права в суде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Квартал 95" неоднократно пытался шутить на неуместные темы, вызывая волну недовольства. В частности, над убийством языковеда Ирины Фарион. Не только шоу, но и фильмы от студии вызвали негодование, например, как показали жителей восточных областей Украины.