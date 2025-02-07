Некоторые медики потеряют бронирование от мобилизации: что говорят в Минздраве

После отмены бронирования медиков будут мобилизовывать в Вооруженные силы Украины или другие военные формирования Сил обороны

В Украине в скором времени могут начать избавлять некоторых медицинских работников от мобилизации. "Разбронировать" медиков планируют по запросу от Министерства обороны и Командования медицинских сил в случае необходимости в отдельных специалистах-медиках.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. В Минздраве уверяют, что будут координировать с департаментами здравоохранения списки необходимых медработников для ВСУ.

"Процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами портала "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", — говорится в сообщении Минздрава.

После отмены бронирования медиков будут мобилизовывать в Вооруженные силы Украины или другие военные формирования Сил обороны. Однако назначать их будут только на медицинские должности военной службы. При мобилизации медики будут заключать с ВСУ контракты сроком на один год с возможностью продления.

Напомним, что в начале декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский запретил перевод военных медиков в пехоту. А в конце 2024 года народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что часть военнослужащих из Воздушных сил переводят в пехотные подразделения. Временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, но в то же время заявил, что Безуглая пытается манипулировать обществом.

14 января 2025 года Генеральный штаб и Командование Воздушных сил ВСУ заявили, что не планируют заниматься переводом узкопрофильных остродефицитных специалистов по авиации в пехоту.