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Украинчики, с Днем вышиванки! Красочные открытки и картинки, чтобы поздравить с праздником

Автор
Галина Струс
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Автор
Поздравьте родных и близких с Днем вышиванки
Поздравьте родных и близких с Днем вышиванки. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день в Украине отмечается День вышиванки

День вышиванки — яркий и патриотический праздник, который зародился в Украине, но с годами стало популярным далеко за пределами нашей страны. Вышиванка — это не только красивая и нарядная одежда, но и патриотический символ, который имеет большое значение для нашей идентификации как украинцев.

Праздник День вышиванки имеет плавающую дату — он отмечается каждый год в третий четверг мая. В 2025 году он припадает на 15 мая. Надо сказать, что этот праздник не официальный и не установлен на законодательном уровне, однако это не мешает украинцам каждый год его отмечать.

А началось все с инициативы студентов Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, которые однажды пришли на лекции в вышиванках. Эта идея так понравилась украинцам, что с годами уже стало традицией в этот день наряжаться в вышиванки.

Традиционно в честь праздника украинцы поздравляют друг друга с Днем вышиванки. "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить родных и друзей с праздником.

День вышиванки 15 мая, праздник, картинки, открытки
День вышиванки 15 мая, праздник, картинки, открытки, поздравления
День вышиванки 15 мая, праздник, картинки, открытки
День вышиванки 15 мая, праздник, картинки, открытки
День вышиванки 2025, картинки, открытки
День вышиванки 2025, праздник, картинки, открытки

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на май 2025. Узнайте, сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Праздник #Открытки #День вышиванки