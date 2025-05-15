Украинчики, с Днем вышиванки! Красочные открытки и картинки, чтобы поздравить с праздником

В этот день в Украине отмечается День вышиванки

День вышиванки — яркий и патриотический праздник, который зародился в Украине, но с годами стало популярным далеко за пределами нашей страны. Вышиванка — это не только красивая и нарядная одежда, но и патриотический символ, который имеет большое значение для нашей идентификации как украинцев.

Праздник День вышиванки имеет плавающую дату — он отмечается каждый год в третий четверг мая. В 2025 году он припадает на 15 мая. Надо сказать, что этот праздник не официальный и не установлен на законодательном уровне, однако это не мешает украинцам каждый год его отмечать.

А началось все с инициативы студентов Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, которые однажды пришли на лекции в вышиванках. Эта идея так понравилась украинцам, что с годами уже стало традицией в этот день наряжаться в вышиванки.

Традиционно в честь праздника украинцы поздравляют друг друга с Днем вышиванки. "Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить родных и друзей с праздником.

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