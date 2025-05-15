Чистота за 36 миллионов: кто и когда будет убирать вагоны "Укрзализныци"

Аукцион продлился 1 день — подали шесть компаний.

Чистота вагонов поездов часто вызывала ропот пассажиров "Укрзализныци". Сейчас у ситуации есть шанс измениться. АО "Укрзализныця" провела тендер на услуги по уборке в пассажирских вагонах. Общая сумма, по данным из Prozorro, — 36 673 807,86 грн.

Закупку провел филиал "Пассажирская компания". Тендер охватывает внешнюю и внутреннюю уборку, дезинфекцию и утилизацию мусора в пассажирских вагонах. В частности замену подголовников, влажную уборку, уборку в туалетах, тамбурах и генеральную уборку поездов. Для каждого типа вагонов установлен график. Контракт рассчитан на 9 месяцев. Конечная указанная дата — 31 декабря 2025 года.

Сумма тендера на 9 месяцев – почти 37 млн

Например, поезда Hyundai нужно убирать по меньшей мере 61 раз в месяц. Большая часть – поддерживающая уборка. Услуги по уборке Hyundai забирают львиную долю суммы – почти 26 млн.

Сколько раз в месяц убирают поезда

Согласно результатам, самую низкую цену предложили в ООО "КЬЮ. ЭФ. ЭМ СЕРВИС". У компании уже были соглашения с государственными структурами в сфере клининга. В частности в 2024 году с АО "Укратрансгаз" и в 2021 с Национальным юридическим университетом имени Ярослава мудрого

Результаты аукциона

Ранее "Телеграф" рассказывал об инициативе пассажиров "Укрзализныци". Они рекомендовали компании добавить специальную отметку в виде кавычки животного, если человек едет с любимцем, чтобы те, у кого аллергия, могли купить билеты в другом месте.