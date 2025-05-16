Вашому врожаю позаздрять всі сусіди: додайте це в лунку при посадці огірків

Завдяки такому лайфхаку овочі порадують щедрим урожаєм

При посадці овочів у відкритий ґрунт важливо враховувати безліч тонкощів, і одна з ключових — правильне підживлення. Від вибраних добрив багато в чому залежить, наскільки щедрим буде врожай, хай то помідори чи огірки.

Якщо хочете, щоб огірки росли як "на дріжджах" і викликали заздрість у сусідів, тоді слід в лунку додати один компонент. У матеріалі Actualno розповіли про це детальніше.

Як кропива допоможе збільшити врожай огірків

При посадці овочів городникам рекомендують додати до лунки свіжу молоду кропиву, яка на ділянці вважається бур’яном, оскільки швидко розростається. Але в цьому випадку її можна використовувати з користю.

Подрібніть кропиву і додайте 1-2 жменьки в підготовлену лунку, не забуваючи про рукавички, щоб уникнути опіків. Зверху слід присипати кропиву шаром звичайної землі, щоб ніжне коріння огірків не контактувало з нею під час розвитку. Після цього посійте огірки, заповніть лунки ґрунтом і ретельно полийте.

Чому варто використовувати кропиву? Насправді це не просто бур’ян, а й цінна рослина, яка має важливі мікроелементи. При розкладанні кропива виділяє азот, який відповідає за зростання зеленої маси рослин, а також містить кальцій, калій, магній, залізо — це все зміцнює кореневу систему овочів і робить їх стійкими до хвороб.

Як збільшити врожай огірків, Фото: Freepik

Щобільше, кропива покращує стан ґрунту, розпушуючи його і роблячи родючим. Через це використовувати рослину як добриво для огірків — вдала ідея, яка може обернутися щедрим і здоровим урожаєм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, коли огірки почали жовтіти. Їх можна врятувати, якщо спробувати деякі засоби.