"Стамбулинг" и коричневые линии России: как в Украине шутят о переговорах

Шутить по подобным темам становится традицией украинцев

16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры и украинской и российской делегаций, в ходе которых стороны пытались начать диалог о завершении войны в Украине. Учитывая последние новости, звучащие в информационном пространстве, россияне не останавливаются в своем стремлении закрепить контроль над временно оккупированными украинскими территориями, требования, предъявляемые представителями Кремля, по словам украинских политиков, "оторваны от реальности" и не совпадают с тем, что обсуждалось ранее.

Тема переговоров в информационном пространстве остается одной из самых топовых. И, как водится, украинцы не могут обойти ее стороной и оставить без внимания в юмористическом плане. "Телеграф" собрал самые остроумные мемы и сообщения, связанные с переговорами. Одним из главных поводов для шуток остается визит главы СБУ Василия Малюка в Турцию, и хотя в состав украинской делегации он не вошел из-за низкого компетентности российских представителей, в последних он все равно внушает страх.

Шутят украинцы и о составе переговорной группы РФ. В нее, напомним, вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин — ни у кого из них нет достаточных полномочий, чтобы принимать серьезные решения по окончании российской агрессии. Зато с украинской стороны в Турцию прибыли высокопоставленные должностные лица совсем другого уровня.

"Стамбулинг" — вероятно, новый термин, который появится в лексиконе украинцев после этих переговоров.

А о неявке Путина в Стамбул не пошутил, пожалуй, только ленивый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что день вышиванки в 2025 году украинцы традиционно отмечают во второй четверг мая — на этот раз праздник пришелся на 15 число. В интернете активно распространялись тематические мемы: остроумные, меткие и стилистически разнообразные, они сочетают национальные мотивы с актуальными событиями войны и культурного сопротивления.