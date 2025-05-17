Что положить в ямки при высадке баклажанов и перцев. Простые советы для щедрого урожая

Растения должны получать достаточно питательных веществ

Чтобы рассада перцев и баклажанов хорошо прижилась и дала обильный урожай, важно не только правильно выбрать место посадки, но и обеспечить растения питательными веществами с первых дней высадки в почву. В посадочную ямку нужно положить три вида удобрений.

О том, что положить в ямку при высадке рассады баклажанов и перца рассказали на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок". Высаживается она обычно в шахматном порядке 40 на 50 – между растениями 40 см, а между рядочками – 50 см.

Что добавить в посадочную ямку

Рыбная мука

В каждую ямку нужно добавлять по 1 столовой ложке рыбной муки. Это органическое удобрение повышает иммунитет растений и способствует обильному цветению и плодоношению. Питательные вещества из рыбной муки высвобождаются постепенно, снабжая кустики необходимыми веществами.

Древесный пепел

Также в ямку добавляют 1 столовую ложку древесной золы. Он раскисляет почву, обогащает ее фосфором, калием, магнием, бором, серой и другими микроэлементами. Пепел помогает растениям лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Суперфосфат

Третий компонент – суперфосфат (пол столовой ложки). Это самое распространенное фосфорное удобрение с содержанием фосфора до 46%. Оно стимулирует развитие корневой системы и активизирует рост кустов. Кроме того, суперфосфат обладает свойством помогать растениям лучше выдерживать засушливые периоды.

Особенности посадки

Очень важно не слишком углублять рассаду баклажанов в землю — корневая шейка не должна быть углублена. Высаживать рассаду нужно на ту же глубину, как она росла в рассадных стаканчиках. Если посадить слишком глубоко, баклажаны могут совсем не принести плодов. Перец можно углубить до первых настоящих листочков – это лишь усугубит развитие его корневой системы.

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