Звоны из-под земли и женские жертвоприношения. Что нужно знать о мистической Девич-горе под Киевом

Ее высота 186 м над уровнем моря

В Украине существует немало историко-культурных памятников, окутанных мистическими историями. К примеру, Девич-гора в селе Триполье Обуховского района Киевской области.

"Телеграф" расскажет о ее культурном значении и легендах, которыми окутана история этой горы. Заметим, Девич-гора — самая высокая точка Обуховщины, ее высота составляет 186 м над уровнем моря и 55 м над уровнем Днепра.

Историческое значение

Девичья гора хранит немало следов истории и ее не раз исследовали археологи. По их данным, на территории горы были обнаружены остатки городища и могильника зарубинецкой культуры (II в. до н.э.), древнеславянское капище VI века. Кроме того, по разным данным, на вершине Девич-горы было святилище языческой богини Девы. Там проводились ритуалы, такие как приготовление жертвенной пищи в девяти полусферических углублениях.

Ветряные мельницы у Девич-горы

Что касается названия горы, то исследователи вполне уверены, что оно связано с древним славянским культом женского божества — богини Девы. Еще в 19-20 веках одной из окрас горы были ветряные мельницы. Сейчас же на вершине Девич-горы расположен православный крест. Он легендирован присутствием апостола Андрея с одной стороны и неоязыческими установками в отношении так называемого "славянского святилища женскому божеству".

Девич-гора во время строительства Трипольской ТЭС

Тарас Шевченко на Девич-горе

Легенды о Девич-горе

Эта гора окутана многими легендами, однако их большинство связано именно с женской силой и энергией. Известно, что в древние времена женщины приходили на Девич-гору за благословением на рождение детей.

Легенда о княжне

По этой легенде во время штурма замка молодая княжна была проклята во время защиты своих владений. Она якобы вместе со своим двором провалилась под землю, прямо в ад. Некоторые исследователи видят в этой истории символизм самопожертвования, женской силы и преданности родной земле.

Святилище женского божества

Еще в древние времена на вершине Девичьей горы было языческое святилище, где женщины делали подношение богини Деве. В основном их молитвы были о рождении детей и мольбах дать здоровое потомство.

Вершина Девич-горы

Вид с вершины Девич-горы

Колокола из-под земли

По одной из легенд у подножия Девич-горы когда-то стояла церковь, которая сгорела. И раз в год на Пасху местные слышат на звон колоколов, которые раздаются из-под земли. Так земля словно напоминает о великой силе утраченного святилища.

Подземные ходы

По преданию, между Девич-горой и соседней Посадовой горой есть секретные ходы, которые соединяют их под землей. Эти тоннели в давние времена якобы использовали для тайного передвижения.

Девич-гора и туризм

Девичья гора сейчас довольно популярное место для экскурсии и отдыха, ведь с ее вершины открывается невероятный вид на днепровские утесы. К тому же у горы небольшой склон, поэтому ее легко покорять. Еще в селе Триполье есть музей посвященный истории горы, населенного пункта и Трипольской культуре.

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