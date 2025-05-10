В Украине есть мистическая поляна, куда молнии бьют снова и снова. Где ее можно увидеть

Наша страна полна интересных и загадочных мест

Среди лесов Коростенского района Житомирской области возле небольшого села Купище скрывается мистическая локация, которая давно привлекает внимание не только туристов, но и ученых. Место это известно под названием Громовище, а в народе его прозвали еще более тревожно – гнездо молний. И не зря.

"Телеграф" рассказывает, почему лужайка притягивает молнии с точки зрения ученых, что интересного там нашли археологи и как туда добраться.

Почему грозы здесь частые гости?

Громовище имеет уникальную особенность: во время каждой грозы молнии то и дело попадают именно сюда, словно притянутые магнитом. Местные жители давно заметили эту особенность и предпочитают обходить место в непогоду, чтобы не рисковать собственной жизнью. По словам очевидцев, ночью над лужайкой иногда возникает странное свечение, а в небо взлетает луч света — будто подземный прожектор кто-то включил.

След от молнии

Не менее загадочны и физические ощущения тех, кто сюда приходит. У многих людей резко ухудшается самочувствие: повышается давление, болит голова, портится настроение. Растительность на этом участке выглядит болезненной, грибы не растут – все это только усиливает ауру аномальности вокруг Громовища.

Научные работники, впрочем, находят рациональное объяснение: такие места имеют пониженное электрическое сопротивление почвы, поэтому и притягивают электрические разряды. В науке их называют "местами силы", а в древности люди использовали их для культовых сооружений и обрядов.

Легенда о молниеносной каре

Среди местных передается легенда, что когда-то на месте нынешней лужайки стоял дом богатого господина, известного своей необычайной жестокостью. Однажды во время грозы молния попала прямо в его дом и сожгла его дотла вместе с хозяином. С тех пор молнии помнят это место и продолжают бить у него снова и снова.

Эта жуткая история лишь придает Громовищу зловещей славы, хотя археологические находки намекают, что его значение гораздо глубже местных баек.

Археологические тайны: монеты Рима и загадочные плиты

В середине 1990-х годов сюда приехали ребята из организации "Поиск", искавшие безымянные могилы солдат. Они нашли несколько десятков старинных медных монет. Впоследствии выяснилось, что это монеты Римской империи и Боспорского царства из Крыма. Как они попали на Полесье – загадка, над которой до сих пор ломают головы исследователи.

Чуть позже археологическая группа из Житомира обнаружила на Громовище остатки древнего сооружения: монолитные каменные блоки размером 6 на 8 метров, каменные плиты с надписями на неизвестном языке и даже статую какого-то неизвестного бога. Интересно, что и название соседней деревни Купище созвучно со словом "капище", что означает место поклонения богам.

Как добраться до Громовища?

Расстояние от города Коростень до села Купище составляет около 19 километров. Доехать сюда можно несколькими способами:

Автобусом : С Коростенского автовокзала отправляются рейсовые автобусы в направлении Купища. Расписание лучше уточнить заранее.

: С Коростенского автовокзала отправляются рейсовые автобусы в направлении Купища. Расписание лучше уточнить заранее. Такси : Быстрый вариант, особенно если планируете ехать компанией.

: Быстрый вариант, особенно если планируете ехать компанией. Собственным транспортом: Село расположено к северу от Коростеня, а сама лужайка находится недалеко от северной границы Купища. По карте это легко заметить — поляна окружена лесами.

Если планируете посетить Громовище, следует учесть советы местных: избегать поездок в грозу и быть осторожными во время прогулок по этой аномальной зоне.

Напомним, если вы мечтаете об отдыхе у воды — с тишиной, чистым воздухом и живописными видами — украинским водоемам есть чем удивить. Одним из таких является Белое озеро в Ровенской области — место, где гармония природы сочетается с уникальным химическим составом воды, что придает ему особый статус.

Источники:

https://we.org.ua/mistychna-ukrayina/galyavyna-gromovyshhe-na-zhytomyrshhyni/

https://ru.igotoworld.com/ru/poi_object/2474_gromovische.htm#/