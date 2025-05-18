Дзвони з-під землі та жіночі жертвоприношення. Що треба знати про містичну Дівич-Гору під Києвом

Її висота 186 м над рівнем моря

В Україні існує чимало історико-культурних пам'яток, які оповиті містичним історіями. До прикладу, Дівич-гора в селі Трипілля Обухівського району Київської області.

"Телеграф" розповість про її культурне значення та легенди, якими оповита історія цієї гори. Зауважимо, Дівич-гора — найвища точка Обухівщини, її висота становить 186 м над рівнем моря та 55 м над рівнем Дніпра.

Історичне значення

Дівич-гора зберігає чимало слідів історії і її не раз досліджували археологи. За їх даними, на території гори було виявлено залишки городища та могильника зарубинецької культури (II ст. до н.е.) та давньослов’янське капище VI століття. Окрім того, за різними даними, на вершині Дівич-гори було святилище язичницької богині Діви. Там проводилися ритуали, такі як приготування жертвенної їжі в дев’яти напівсферичних заглибленнях.

Вітряки біля Дівич-гори

Щодо назви гори, то дослідники цілком певні, що вона пов’язана з давнім слов’янським культом жіночого божества — богині Діви. Ще у 19-20 століттях однією з окрас гори були вітряки. Наразі ж на вершині Дівич-гори розміщено православний хрест. Він легендований присутністю апостола Андрія з одного боку і неоязичницькими установками щодо так званого "слов’янського святилища жіночому божеству".

Дівич-гора під час будівництва Трипільської ТЕС

Тарас Шевченко на Дівич-горі

Легенди про Дівич-гору

Ця гора оповита багатьма легендами, однак їх більшість пов'язана саме з жіночою силою та енергію. Відомо, що в прадавні часи жінки приходили на Дівич-гору за благословенням на народження дітей.

Легенда про княжну

За цією легендою під час штурму замку молоду княжну було проклято під час захисту своїх володінь. Вона нібито разом зі своїм обійстям провалилась під землю, пряму в пекло. Дехто з дослідника вбачає в цій історії символізм самопожертви, жіночої сили та відданості рідній землі.

Святилище жіночого божества

Ще у давні часи на вершині Дівич-гори було язичницьке святилище, де жінки робили підношення богині Діві. Здебільшого їх молитви були про народження дітей та благання дати здорове потомство.

Вершина Дівич-гори

Вид з вершини Дівич-гори

Дзвони з-під землі

За однією з легенд у підніжжя Дівич-гори колись стояла церква, яка згоріла. І раз на рік на Великдень місцеві чують на світанку дзвони, які лунають з під землі. Так земля ніби нагадує про велику силу втраченого святилища.

Підземні ходи

За переказами, між Дівич-горою та сусідньою Посадовою горою є секретні ходи, які з'єднують їх під землею. Ці тунелі в давні часи нібито використовували для таємного пересування.

Дівич-гора і туризм

Дівич-гора наразі доволі популярне місце для екскурсії та відпочинку, адже з її вершини відкривається неймовірний краєвид на дніпровські кручі. До того ж гора має невеликий схил, тому її легко підкоряти. Ще у селі Трипілля є музей присвячений історії гори, населеного пункту та Трипільській культурі.

Раніше "Телеграф" розповідав правду і міфи про Підкамінь, де "чорт втратив силу".