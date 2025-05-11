Призрак монаха в подарок. Где в Украине Олесский замок и почему его стоит посетить

Одна из легенд объясняет название замка

Украинцы увлекаются мистикой, интересуются историей и любят путешествовать по живописным и загадочным местам. Однако это все можно совместить, посетив Львовщину — там есть Олесский замок, который точно поразит каждого туриста.

В этом материале "Телеграф" рассказывает об этом месте.

История Олесского замка

Объект имеет богатое историческое наследие. Сначала он принадлежал семьям Даниловичей и Собеских и являлся важным сооружением на западных землях Украины. Во время правления Ивана Даниловича замок приобрел современный вид, а его дочь, Теофилия, родила будущего польского короля Яна III Собеского. Именно благодаря ему замок стал известен на всю Европу. В 18-м веке замок сменил несколько владельцев, пришел в упадок, а в 19-м веке стал практически руиной. С реставрацией 1970-х годов замок обрел новую жизнь.

В течение своей истории Олесский замок испытал три этапа реконструкции: сначала было построено деревянное укрепление с частоколом и рвом у подножия горы, затем возведено каменное укрепление с двухэтажными зданиями и башней над воротами, и в последний раз были расширены жилые помещения с элементами итальянского ренессанса.

Сегодня замок восстановлен и превращен в музей.

Королева Варвара Радзивилл

Где находится

Размещено это сооружение на Львовщине, в поселке Олеско.

Легенды

Первая легенда Олесского замка связана с рождением Яна ІІІ Собеского.

Вторая легенда рассказывает о призраках, блуждающих по замку. Есть несколько версий его происхождения: одна утверждает, что это скелет утонувшего в колодце монаха; другая – о культе мумификации, которую практиковали монахи; третья — о замурованном монахе, наказанном за непристойное поведение.

На стенах колодца замка есть вырезанное изображение дьявола, которое остается загадкой, учитывая, что вода из этого колодца использовалась верующими.

Еще одна легенда объясняет название замка. Дочь защитника постройки, Олесь, была отважной и красивой девушкой, защищавшей землю от врагов. Когда она убегала, ее слеза упала на землю, и на том месте появились источники с целебной водой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что неподалеку от села Подкамень на Львовщине, на холме возвышается 17-метровый Камень-великан, которому примерно 11 миллионов лет. По народному преданию, черт якобы пытался сбросить эту скалу на Почаевскую церковь.