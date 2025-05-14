От "Операции "Турул" до "Операции "А-а-а, спасите": у Орбана заявляют об украинской спецоперации против Венгрии

Венгерские СМИ рассказывают сказки о "сбитом украинском беспилотнике" и запугивают "нападением Украины"

Правительство венгерского премьер-министра, известного путиниста Виктора Орбана на фоне шпионского скандала в Закарпатье и развала собственной экономики обвинило Украину в якобы проведении "спецоперации" по срыву так называемого "национального опроса" венгров. На этом "опросе" Орбан и его клика с помощью манипулятивных вопросов планировали "нарисовать" якобы неприятие венграми вступления Украины в Европейский Союз.

По данным издания Index, Орбан уже успел обвинить Украину в развертывании "целенаправленной клеветнической кампании". Также он выпустил целое сообщение в Facebook о созыве венгерского Совета обороны – панику путинист Орбан развел через якобы "беспрецедентную разведывательную операцию", которую проводит Украина против Венгрии.

В частности, Орбан умудрился обратить в свою пользу даже переговоры, которые недавно начал Киев с Будапештом. В его воображении Украина сделала это, чтобы сорвать так называемый венгерский "референдум" по вопросу ЕС. Досталось и оппозиционной партии "Тиса", которая в последнее время по популярности превосходит орбановскую партию власти – Орбан обвинил оппозиционеров в "работе на Украину". В ответ глава "Тисы" Петер Мадяр заявил, что Орбан совершил несколько преступлений – распространение дезинформации, сокрытие государственной измены и использование спецслужб для шпионажа за оппонентами.

Между тем, орбановские медиа начать нагнетать истерию в венгерском обществе. Ряд СМИ запугивает венгров "возможным нападением Украины на Венгрию". А в издании Magyar Hírlap со ссылкой на собственные "анонимные источники в разведке" написали, что между Киевом и Будапештом якобы ведется "многомесячная разведывательная война", а недавно венгерская армия, мол, сбила на своей территории украинский разведывательный беспилотник.

"Украина тестирует время реакции венгерских сил обороны… Мы надеемся, что если они это сделали, то получили ответ, потому что венгры сбили этот беспилотник. С другой стороны, очевидно, что за каждой такой атакой стоит вторичное намерение — запугать население, разуверить граждан", – заявил сторонник Орбана, руководитель Научно-исследовательского института обороны суверенитета Юзеф Хорват.

"Телеграф" напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина и враг Украины. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.

13 мая в соцсети X много внимания привлек фейк о якобы намерении Венгрии захватить Закарпатскую область. Сообщение такого содержания было проиллюстрировано кадрами переброски военной техники. Новость была оперативно опровергнута, а украинцы тем временем уже создали большое количество мемов об этой ситуации, да и вообще всячески смеются над Венгрией, чья армия составляет от 19 до 29 тысяч личного состава плюс 12-20 тысяч резервистов – в то время как Вооруженные силы Украины превышают 700 тысяч человек.