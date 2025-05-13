Дефицит венгерского бюджета исчисляется триллионами венгерских форинтов

Венгрия срочно сокращает расходы государственного бюджета из-за рекордного дефицита в апреле. За первые четыре месяца 2025 года бюджетный дефицит страны из-за действий правительства во главе с путинистом Виктором Орбаном составил рекордную сумму более 2,9 триллиона форинтов (8 миллиардов долларов) – а выплаты по процентам по государственному долгу превысили поступления в бюджет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, обнародованные Министерством экономики Венгрии. Апрельский дефицит венгерского бюджета составил 376 млрд форинтов. Впрочем, орбановские власти делают вид, что все под контролем.

"Были значительно заморожены расходы бюджета, что доказывает способность фискальной политики быстро реагировать", — прокомментировал в брифинге для венгерских СМИ ситуацию государственный секретарь Министерства экономики Корнел Кисгергель.

При этом он не стал уточнять, какие именно расходы могли быть заморожены; некоторые СМИ предположили, что это могли быть социальные расходы бюджета. Также Кисгергель заявил, что правительство не будет ослаблять фискальную политику перед парламентскими выборами 2026 года, на что надеялись венгры.

О том, насколько тяжела ситуация в экономике Венгрии под управлением орбанистов, свидетельствует ситуация с прогнозами на экономический рост. Правительство Венгрии закладывало на 2025 год рост ВВП на 2,5%, однако за первый квартал 2025 года этот показатель наоборот сократился, и эта тенденция сохраняется.

Напомним, что 9 мая Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии. Как сообщается, она шпионила за нашим государством в Закарпатской области. В ответ Венгрия обвинила Киев в антивенгерской пропаганде и объявила о высылке двух украинских дипломатов, которые якобы шпионили в пользу своей страны.

Ранее "Телеграф" писал, что военная служба национальной безопасности Венгрии (KNBSZ) — это структура, ответственная за военную разведку и контрразведку, действующую под контролем правительства страны. Основанная в 2012 году, она охватывает своей юрисдикцией всю территорию Венгрии. Руководит ею лично приближенное к премьеру Виктору Орбану лицо.

Венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимир Путина и враг Украины. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы. К счастью, большинство венгров не разделяют позицию Орбана и его окружения: оппозиция в Венгрии невиданными темпами набирает популярность, а в Будапеште проходят антиорбановские протесты.