За 130 лет его не смогли разрушить стихии: история величественного виадука в Карпатах

Построенный в конце XIX века, он и сегодня вызывает удивление и восхищение

Мосты издавна строили не только для удобства. Они символизируют связь — между берегами, городами, людьми. Особенно восхищают те, что пережили столетия, стали частью истории и до сих пор поражают своим видом. Один из таких — старый каменный виадук в карпатской Ворохте. Построенный в конце XIX века, он и сегодня вызывает удивление и восхищение.

История этого каменного моста началась в последнее десятилетие XIX века. Мост в Ворохте, или же виадук, построили в 1894–1895 годах. Его длина составила более 130 метров, а центральная арка — около 30 метров. Арочная конструкция из природного камня выгодно отличалась от тогдашних металлических мостов. Вместо импортной стали использовали местный песчаник из каменоломни в селе Ямна, которое сейчас является частью Яремче. Такой подход позволил сэкономить средства и обеспечил уникальную прочность сооружения.

Известно, что к строительству тоннелей и мостов в Карпатах были привлечены итальянские специалисты — те самые, что имели опыт возведения объектов в Альпах. В их работе помогали местные жители, которые выполняли черновую работу, а впоследствии итальянские пленные, которых привозили сюда как дешевую рабочую силу. За тяжелый труд обещали хорошее вознаграждение, хотя по тогдашним меркам это скорее была каторга.

Среди местных бытует легенда, будто жители приносили на строительство яйца, которые добавляли в вязкую смесь вместо цемента. Этот народный "цемент" якобы обеспечил невероятную прочность моста, выдержавшего более столетия без существенных разрушений. Так ли это на самом деле — вопрос к историкам, но мост и вправду стоит до сих пор, сохраняя свою арочную элегантность.

Ворохта в 1930-е гг.

Виадук в Ворохте соединяет два берега реки Прут. Его конструкция имеет изящный поворот, благодаря чему поезд, приближавшийся к поселку, появлялся неожиданно, казалось, выныривая из горного тумана. Люди говорили: когда смотрел из окна вагона, казалось, что поезд летит прямо в воздухе. Этот эффект, соединенный с горными пейзажами, оставлял незабываемое впечатление.

Виадук привлекает многочисленных посетителей и фотографов. Фото: Instagram/Serhiy Zavalnyuk

Впрочем, в 2000 году железнодорожное движение по виадуку было прекращено — чтобы сохранить старинное сооружение от разрушения. Рядом возвели современного "двойника", а старый мост превратился в туристическую достопримечательность. Сегодня он — любимое место для фотосессий, съёмок и романтических прогулок, независимо от времени года.